Seit dem Jahr 2004 fördert und finanziert der Zonta Club Bad Säckingen unter dem Namen „Power Girls“ Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse für Mädchen und junge Frauen im Landkreis Waldshut. Die Stärkung des Selbstbewusstseins der Frauen und Mädchen steht dabei im Fokus. Sie sollen lernen, den verschiedensten Formen alltäglicher Gewalt – vom Nichternstnehmen über Beleidigungen, Belästigungen und Bedrohungen bis hin zu körperlicher Gewalt und sexuellem Missbrauch zu begegnen. Es werden effektive Strategien, Befreiungs- und Abwehrtechniken vermittelt.

Die Mädchen und jungen Frauen lernen, Gewalt nicht mit Gefühlen wie Angst und Hilflosigkeit zu begegnen. Gerade jetzt, in der Zeit, da die Stellung der Frauen sich neu definiert, Frauenquoten aktuell sind und Gendern zum streitbaren Thema geworden ist, unterschiedliche Kulturen und Mentalitäten aufeinandertreffen, begegnen Frauen gehäuft Anfeindungen. Die Corona Pandemie bot Möglichkeiten der Verschärfung vorhandenen Gewaltpotenzials. 2022 gab es mehr als 143.000 Opfer von häuslicher Gewalt (laut Bundeskriminalamt vom 24. November2022) . „Es ist also mehr als notwendig, sich mit diesem Thema zu befassen und sich schützen sowie wehren zu können“, betonte Neußer.

Auch den zehn Stunden dauernden Kurs an der Schule an der Rheinschleife finanziert der Zonta Club Bad Säckingen. Die Sportlehrerinnen Babette Leifeld und Susanne Boll organisierten gemeinsam dieses Angebot für die Mädchen der 9. und 10. Klassen. Als Kursleiterin eingeladen hatten sie Bianca Neußer, Selbstbehauptungs- und Verteidigungstrainerin aus Gailingen. Anfangs zurückhaltend, wegen der anwesenden Zuschauer, öffneten sich im Verlauf des Kurses die Mädchen bald der vertrauensvollen Begegnung mit Bianca Neußer. Offene Gespräche über Erfahrungen und Situationen konnten sie mit der Kursleiterin führen und Reaktionen sowie Abwehrübungen in Gefahrensituationen simulieren.