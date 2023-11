Die Kolpingfamilie Jestetten hat die Aufnahme in den Verband vor 100 Jahren in einem Festgottesdienst mit Pfarrer Richard Dressel gefeiert. Eine Abordnung des Kirchenchors unterstützte die Feier. Konrad Schlude zeigte auf, welche wichtigen Meilensteine in der Jestetter Kolpingfamilie nach der Gründung am 4. März 1923 verzeichnet wurden. Eine wichtige und prägende Person war Hugo Henninger. 1949 formulierte er in anderem Zusammenhang folgenden Satz: „Mit frischem Mut und Gottvertrauen wollen wir weiter arbeiten, zum Wohle und Segen der notleidenden Menschheit.“

Sicher kann die Kolpingfamilie nicht alle Probleme lösen, aber mit den zur Verfügung stehenden Mitteln tue sie ihr Möglichstes. Schlude erwähnte die Gedenkfeiern 2022 zur Hinrichtung des polnischen Zwangsarbeiters Josef Besty und die Einweihung der Kolpingbrücke in Waldshut vor einigen Jahren. Die Idee, die Eisenbahnbrücke in Kolpingbrücke umzubenennen, kam aus der Bevölkerung Waldshut-Tiengens. Dekan Peter Berg schrieb zum Jubiläum und wünschte viel Erfolg und Gottes Segen. Auch von der Kolpingfamilie Donaueschingen kamen Glückwünsche zum 100-jährigen Bestehen und für die künftige Arbeit.

Die Kolpingfamilie steht vor einem Nachwuchsproblem. Vieles, was vor Jahren noch einfach funktionierte, geht heute aufgrund fehlender Kräfte nicht mehr. Dennoch hat die Kolpingfamilie viel vor, so stehen Feldkreuze zur Sanierung auf der „To-Do-Liste“, auch die Arbeit aus dem kirchlichen Bereich in die Gesellschaft bleibt der Kolpingfamilie wichtig.

Nachmittags lud Konrad Schlude zu einem Spaziergang auf den Spuren von Siegfried Fricker durch Jestetten ein. Fricker war ein Mitglied der Jestetter Kolpingfamilie, dem die Arbeit und die Förderung von Kindern wichtig war. Es waren gut zehn Personen dabei. Darunter waren Nachkommen Frickers, die Erfahrungen mitteilten. Begonnen wurde mit dem Steinrelief von Fricker an der Rathausfassade, das die Region mit drei Wappen widerspiegelt.

Im Ratssaal wurden die von Fricker entworfenen Bleiglasfenster bewundert. Hier sind viele handwerkliche Berufe abgebildet, auch die für ihn wichtige Bildung der Jugend. Weiter ging es zur katholischen Kirche, hier zeigte Schlude ein Modell von Frickers Kirchenneubau, den er sich anders vorgestellt hatte, als er ausgeführt wurde. Im Inneren der Kirche hängt ein von Fricker aus Holz gestalteter Kreuzweg. Bei genauem Hinsehen, so erklärte Schlude, kann man interessante Details erkennen, so wurden, anders als gewohnt, oft Situationen dargestellt, die vorüber sind. Die Station: „Die heilige Veronika reicht Jesus das Schweißtuch“ etwa ist so dargestellt, das ein Abdruck des Gesichts Jesu auf dem Tuch ist, es also offensichtlich schon an Veronika zurückgegeben worden ist.

Auf dem weiteren Weg vorbei am Haus des Gipsermeisters Hermann Jehle konnte das von Fricker erstellte Sgraffito, das in den Putz des Hauses geritzt ist, betrachtet werden. Je nach Schicht legte er unterschiedlich tiefe Flächen frei, womit unterschiedliche Farben zum Vorschein kamen, so gestaltete er ein den Beruf darstellendes Bild. Weiter ging es auf den Friedhof. Hier ist ein Grabstein zu finden, den Siegried Fricker für seine gestorbene Frau gestaltet hat. Laut Konrad Schlude war dies ein gelungener Festtag zur Feier der 100-jährigen Aufnahme der Jestetter Kolpingfamilie in den Kolpingverband.