von Thomas Güntert

Beim Schwarzwaldverein Lottstetten haben der Vereinspräsident Günther Haberstock und seine Tourenleiter wieder ein attraktives Jahresprogramm zusammengestellt. Der Ortsverein aus dem östlichen Kreisgebiet hat neben der Wandergruppe auch eine Berggruppe und eine Familienabteilung. Nachdem bereits die erste Feierabendwanderung, jeweils am ersten Mittwoch im Monat, dem Lockdown zum Opfer gefallen ist, fällt auch die Februarabendwanderung aus.

Die Vereinsverantwortlichen sind aber zuversichtlich, dass die eigentliche Wandersaison wie geplant am Ostermontag mit eine Rundtour über die Klosterinsel Rheinau eröffnet werden kann. Die weiteren Touren finden überwiegend in der näheren Umgebung statt und werden im Schwarzwald oder im Schweizer Grenzgebiet gelaufen.

Ein Großteil der Touren vom Schwarzwaldverein Lottstetten werden in der Region gewandert. Im Mai soll es eine Tour auf dem Merishauser Randen mit Einkehr im Buchberghaus der Schaffhauser Naturfreunde geben. | Bild: Thomas Güntert

Eine gemeinsame Wanderung gibt es wieder mit der befreundeten Ortsgruppe Häusern, die entweder an den Rheinfall oder über den Skulpturenweg bei Hohentengen führt. Insgesamt sind 23 Touren geplant, wovon die Berggruppe vier Wanderungen durchführt.

Nachdem in den letzten Jahren die Bergtour an die Rheinquelle „Lai da Tuma„ immer wieder im Terminkalender stand und witterungsbedingt abgesagt werden musste, hoffen die „Z`berggeher“, dass es am 8. August endlich damit klappt.

In diesem Jahr wollen die Lottstetter Berggänger endlich zur Rheinquelle „Lai da Tuma“, nachdem die Tour bereits einige Male verschoben werden musste. | Bild: Thomas Güntert

Die weiteren Bergtouren führen auf den Bernauer Hochtalsteig, durch den Alb- und Schluchtensteig und ins Berner Oberland. Die Familiengruppe hat in diesem Jahr ein reduziertes Programm mit drei Terminen, wobei die Kleinsten einmal mit dem „Drahtesel“ unterwegs sind.

Neben den Wanderaktivitäten stehen auch drei Arbeits- und Naturschutzpflegeeinsätze an. Der Nabu wird wieder bei Pflegemaßnahmen in der Nacker Kiesgrube unterstützt.

Das Jahresprogramm soll am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder mit der traditionellen Stephanstagwanderung abgeschlossen werden, die im letzten Jahr ebenfalls wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war.

Der Terminkalender im Internet:

www.swv-lottstetten.de