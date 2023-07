Die Schüler der Schule an der Rheinschleife in Jestetten haben stolz ihre Abschlusszeugnisse in Empfang genommen. Zwei Schülerinnen der Haupt- und Werkrealschule führten locker und gekonnt durch die Abschlussfeier der neunten und zehnten Klasse.

Weiter lernen

Bürgermeister Dominic Böhler beglückwünschte die Absolventen herzlich. Der Grundstein für den weiteren Lebensweg im Beruf und Familie sei gelegt und die Schülerinnen und Schüler könnten nun am Ball bleiben und ein neues Ziel in Angriff nehmen.

Böhler zitierte ein chinesisches Sprichwort: „Lernen ist wie rudern gegen den Strom. Hört man auf, treibt man zurück.“ Mit diesen Worten ermutigte Böhler die Absolventen und wies darauf hin, dass im Landkreis viele Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze zu finden seien. Die Abschlussschüler sollten also ihre Träume nicht aus dem Auge verlieren.

Die Schüler freuten sich über ihren Erfolg, den Abschluss geschafft zu haben – und über das Ende ihrer Schulzeit. Sie hatten Spiele vorbereitet, bei denen einzelne Schüler gegen Lehrerinnen, oder auch zwei Schüler-Lehrerinnen-Team gegeneinander spielten. Es war ein kurzweiliger Abend und die Schülerinnen, die Schüler, sowie das Publikum hatten viel Spaß, es wurde viel gelacht.

Nach einer Pause, in der ein reiches Büfett zur Verfügung stand, stieg die Spannung. Direktor Robert Poljak lobte in seiner Rede die Leistungen der Schüler. Anschließend überreichte er zusammen mit der jeweiligen Klassenlehrerin die Zeugnisumschläge.

Viele Wege offen

Schülern der Klasse 9 ist es je nach Notendurchschnitt möglich, weiter in die Klasse 10 zu gehen, um den Werkrealschulabschluss zu machen. Einige wählen diesen Weg, andere starten eine Ausbildung. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 haben den Werkrealschulabschluss bestanden und können weiter auf eine Schule, oder ebenfalls mit einer Ausbildung ihren Berufsweg starten. Den Schülerinnen und Schülern stehen heutzutage viele Wege offen.

Jeder Einzelne werde seinen Weg gehen, hieß es. Poljak ermutigte die jungen Menschen, sich auf ihr Können zu verlassen. Auch mit einem Schulabschluss sei das Ende des Lernens nicht erreicht, sie hätten mit dem Schulabschluss aber eine gute Basis geschaffen, um ihr Leben selbstbestimmt leben zu können. Er wünscht den Schülern alles Gute auf dem weiteren Weg.

Diese Schüler haben ihr Zeugnis in der Tasche

Die Absolventen der Klasse 10 der Werkrealschule Jestetten, der Schule an der Rheinschleife. | Bild: Rotraud Opfermann

Die Absolventen der Klasse 9 der Hauptschule in Jestetten freuen sich über den erfolgreichen Abschluss. | Bild: Rotraud Opfermann

Die Absolventen der zweiten Klasse 9 der Hauptschule in Jestetten. Ausbildung oder schulische Weiterbildung warten. | Bild: Rotraud Opfermann

Nach der Zeugnisübergabe sprach Schuldirektor Robert Poljak einigen Schülern ein Lob für gute Leistungen aus. Ein Schüler erhielt einen Preis für besonders gute Leistungen, hier schloss sich die Gemeinde ebenfalls mit einem Präsent, überreicht von Jestettens Bürgermeister Dominic Böhler, an.

Diese Schüler erhalten Lob und Preis

Bester Hauptschulabschluss:

Bleona Keralam aus Lottstetten, Note 2,2 mit Lob; Fabio Goldschmidt aus Jestetten, Note 2,4 mit Lob. Bester Werkrealschulabschluss nach Klasse 10: Tobias Gisiger aus Jestetten, Note 1,9 mit Preis und Preis der Gemeinde; Vanesa Baleva aus Jestetten, Note 2,2 mit Lob; Veronika Baleva aus Jestetten, Note 2,3 mit Lob; Roman Hofmann aus Jestetten, Note 2,4 mit Lob.

Tobias Gisiger aus Jestetten, Note 1,9 mit Preis und Preis der Gemeinde; Vanesa Baleva aus Jestetten, Note 2,2 mit Lob; Veronika Baleva aus Jestetten, Note 2,3 mit Lob; Roman Hofmann aus Jestetten, Note 2,4 mit Lob. Preis für Soziales Engagement: Anita Tichirel aus Erzingen.