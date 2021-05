von sk

Die Absolventen der beiden neunten Klassen der Schule an der Rheinschleife in Jestetten haben ihre praktische Prüfung in Form einer Projektarbeit absolviert. Dabei sollen sich die Jugendlichen in Gruppen zusammenfinden und ein Projekt, das sie sich selbst aussuchen, erarbeiten und anschließend präsentieren, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Neuntklässler bei der Montage eines „Paletten-Sessels“. | Bild: privat/Müller

Die Projekte

Dieses Jahr gab es in beiden Klassen zusammen elf Projekte. Man konnte bestaunen, wie vegane Schokolade selbst hergestellt werden oder wie ein Sessel aus Europaletten zusammengeschraubt werden kann. Es wurde herausgefunden, dass selbst-designte T-Shirts zwar nicht günstiger als im Laden sind, dafür aber individueller. Ein Hobby, das immer mehr Jugendliche anzieht, scheint das Angeln zu sein: „Man spürte die Begeisterung bei der Präsentation des Projekts ‚Angeln am Rhein verglichen mit Angeln im Meer‘“, berichtete der Lehrer Klaus Müller.

Jestetten Schule an der Rheinschleife: Bei 630.000 Euro für die Gestaltung des Außengeländes muss der Gemeinderat schlucken Das könnte Sie auch interessieren

Auch dieses Jahr war die Palette der Projekte wieder vielfältig, trotz großen Zeitdrucks. Denn Corona-bedingt war der Zeitrahmen für die Projektarbeit einen Tag kürzer als üblich. „Trotzdem wurden gute Leistungen abgeliefert“, fasste Klaus Müller zusammen. Es habe sich einmal mehr gezeigt, dass es für Werkrealschüler gut ist, wenn die Projekte weniger theoretisch und mehr praktisch orientiert sind.