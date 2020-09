von (raf)

Mit einer Zollkontrolle mitten im Ortszentrum hatte der Mann nicht gerechnet. Als er auf einen Parkplatz abbiegen wollte, bemerkte der 59-Jährige die dort wartende Zollstreife und fuhr daraufhin schnell weiter geradeaus. Die Zöllner konnten den Schweizer jedoch rasch einholen. Bei der Kontrolle fanden die Beamten in seinem Fahrzeug mehrere Pakete. Der 59-Jährige gab an, die Pakete bei der Einreise nach Deutschland nicht angemeldet zu haben, da sie lediglich kosmetische Muster und Proben im Wert von 300 Euro enthalten. Nach dem Öffnen der Pakete fanden die Zöllner darin jedoch keine Proben, sondern eine Vielzahl hochwertiger Pflegeprodukte. Die Recherche ergab, dass sich der Wert der Kosmetikartikel auf über 30.000 Euro beläuft. Gegen den Kosmetik-Schmuggler wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Als Sicherheit für die zu erwartende Geldstrafe musste er vor Ort 3000 Euro hinterlegen. Nachdem der Ertappte die fälligen Einfuhrabgaben in Höhe von knapp 7000 Euro bezahlt hatte, konnte er die Reise samt Paketen fortsetzen.