Jestetten vor 1 Stunde

Scheibe nicht frei: Autofahrer kommt von der Straße ab und verfehlt Fußgängerin nur knapp

Mit dem Schrecken davon kam am Samstag eine Fußgängerin in Jestetten. Nur knapp war die Frau von einem Auto verfehlt worden, dessen 72 Jahre alter Fahrer in der Ortsdurchfahrt von der Fahrbahn geraten war.