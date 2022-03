von Herbert Schnäbele

Unter dem Titel „Blick zurück“ ist derzeit im Alten Schulhaus eine sehenswerte Fotoausstellung anlässlich des Jestetter Gemeindejubiläums zu sehen. Mit nahezu 400 zum Teil sehr historischen Bildern richten die Urheber der Ausstellung unter der Regie von Horst Weible den Blick zurück auf rund 140 Jahre Vergangenheit von Jestetten und Altenburg.

Die Ausstellung Die Ausstellung „Blick zurück“ zum Gemeindejubiläum von Jestetten im Alten Schulhaus ist noch an diesem Wochenende zu sehen. Am Samstag, 19. März, kann die Schau von 14 bis 19 Uhr besucht werden, am Sonntag, 20. März, ist sie von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Die Bilder der Ausstellung gibt es auch in einem umfangreichen Bildband.

Die Ausstellung zeigt in 16 verschiedenen Themenbereichen die gesellschaftliche und bauliche Entwicklung der beiden ehemals selbstständigen Gemeinden. Sie birgt außerdem seltene Raritäten wichtiger geschichtlicher und politischer Ereignisse, die aus verschiedenen privaten Fotoarchiven zusammen getragen werden konnten.

Jestetten 1150 Jahre Jestetten und Altenburg: Auftakt ins nachgeholte Jubiläumsjahr mit einer Fotoausstellung Das könnte Sie auch interessieren

Dabei haben die Organisatoren keine Zeit und Mühen gescheut, oftmals kleine und vergilbte Fotografien aufzubereiten, um der Allgemeinheit die Schätze aus dem Leben vergangener Jahrzehnte zugänglich zu machen.

Der Musikverein Jestetten im Jahr 1881. | Bild: Repro: Herbert Schnäbele

So gibt es zum Beispiel das älteste Foto aus dem Jahre 1887 des damaligen Musikvereins Jestetten oder eine Aufnahme von Mechanikermeister Hermann Ruedy mit seinem unter Verwendung von Eisenbahnschienen selbst gebauten Traktor mit Holzvergaser aus der Zeit, als es noch kaum Autos gab.

Mechanikermeister Hermann Ruedy mit seinem unter Verwendung von Eisenbahnschienen selbst gebauten Traktor mit Holzvergaser. | Bild: Repro: Herbert Schnäbele

Große Anstrengungen wurden vielfach auch unternommen, die auf den Fotos abgebildeten Personen zu identifizieren. Auch dem Radrennsport, der in den 1920er Jahren in Jestetten eine Hochzeit erlebte, sowie der Fasnacht in früheren Jahren sind viele Aufnahmen gewidmet.

Der Radrennsport erlebte in den in den 1920er Jahren in Jestetten eine Hochzeit. | Bild: Repro: Herbert Schnäbele

Die Fotoausstellung hat bereits eine recht gute Resonanz erfahren.