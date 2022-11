von Ralf Göhrig

Kuscheliges Ambiente in der alten Scheune, gute Stimmung und eine Guggenmusik, die restlos begeistert. Es war einiges los bei der Metzgete in Altenburg und wer nicht dabei war, hat definitiv etwas verpasst.

Wenn die Altenburger etwas können, dann ist es Feste feiern. Und daher war es für Eingeweihte schon im Vorfeld klar, dass der Besuch der Dorfladen-Metzgete obligatorisch ist. Umso mehr, als die leidige Pandemie in den vergangenen zwei Jahren so einiges verhindert hat und den gesellschaftlichen Zusammenhalt hart auf die Probe stellte.

Nun konnten die Altenburger in ungetrübter Vorfreude dem Ereignis entgegensehen – und sie wurden nicht enttäuscht. Im Gegenteil. Kurzfristig hatten die Veranstalter, der genossenschaftlich organisierte Dorfladen, die Guggenmusik Hilari von jenseits des Rheins, aus Flurlingen, für den Samstagabend aufgeboten. Und die sorgten für mächtig Stimmung in der Wilhelmä-Schüür.

Mit einer großartigen Präsenz und einem fetzigen Repertoire von den Beatles bis AC/DC eroberten die schweizerischen Nachbarn die Halbinsel im Sturm. Da schmeckten die ohnehin hervorragenden Blut- und Leberwürste gleich noch besser.

Die Guggenmusik Hilari aus Flurlingen rockte die alte Scheune. | Bild: Ralf Göhrig

Der Sonntag verlief etwas ruhiger, wenn auch nur musikalisch. Die heimische Küche blieb in vielen Haushalten kalt, die Altenburger und auch manche Jestetter und Lottstetter hatten Lust auf ein deftiges Mittagessen, und es war klug, im Vorfeld einen Platz reserviert zu haben – die alte Scheune platzte aus allen Nähten. Glücklicherweise hatten die Veranstalter vorgesorgt und ein Zelt auf dem Vorplatz aufgebaut.

Von Jung bis Alt – wie es in funktionierenden sozialen Gefügen sein sollte – strömten die Menschen in den Sauerkrautduft-geschwängerten Raum, und die Besucher konnten sich fühlen, wie in der guten alten Zeit, als im Herbst die Sau geschlachtet wurde und zum Schlachtfest bei Kesselfleisch und Beilagen die Helfer und Nachbarn eingeladen waren. „Dieses Fest ist ein absolutes Highlight“, schwärmte Achim Wipf im Gespräch mit dieser Zeitung und seine Sitznachbarn stimmten nickend zu.

Ohne die vielen Helfer läuft nichts. Hier die Essensausgabe. | Bild: Ralf Göhrig

Der Sängerbund Altenburg hatte dann, beim Übergang von der Mittags- zur Kaffeezeit, auch noch seinen Auftritt. Und Edgar Johann, Altenburger Faktotum, sorgte an beiden Veranstaltungstagen als guter Geist im Hintergrund nicht nur für die dezente musikalische Untermalung.

Ohne die vielen Helfer hätte das Fest freilich nicht stattfinden können – doch einmal mehr bewiesen die Altenburger, dass der Dorfgeist immer noch auf der Rheinhalbinsel weht.