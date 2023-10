Jestetten-Altenburg – Das Herbstkonzert des Sängerbundes Altenburg findet am 14. Oktober, um 19 Uhr in der Halle Altenburg statt. Der Sängerbund geht seit einigen Jahren neue Wege. Die Männer um Dirigenten Ludwig Hügle, der selbst in Altenburg zu Hause ist, verbinden bewährte Singtradition mit neuen musikalischen Elementen. Altes Liedgut steht also ebenso auf dem Programm wie neu einstudierte moderne Melodien, manchmal auch begleitet von einigen Instrumenten. Abwechslungsreich gestaltete Konzertprogramme lockten auch neue interessierte Chorsänger an. So wuchs der Chor inzwischen auf 25 aktive Mitglieder.

In den Proben legt Ludwig Hügle viel Wert darauf, den Spaß am Singen zu erhalten. Trotzdem fördert er eine gute Aussprache und Stimmbildung in seiner Probenarbeit mit den Männern. Wichtig sind ihm vor allem eine stete Kommunikation untereinander, um sich gegenseitig voranzubringen. Der gesellige Teil kommt auch nicht zu kurz und erhält das Gemeinschaftsgefühl. Nach den Proben findet jeweils ein gemütliches Beisammensein statt. Dass diese gute Gemeinschaft dem Chor gut gelungen ist, zeigen seine Erfolge. Zum diesjährigen Herbstkonzert sind wieder anspruchsvolle Lieder geplant. Das Programm des Herbstkonzertes wird mit dem neu gegründeten Kinderchor Singschnäbel unter der Leitung von Sonja Röthinger eine Bereicherung erfahren.