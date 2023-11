Sabine Blasko, eine Künstlerin aus Lottstetten, hat im Oktober ihre Kunstgalerie „BlaskoArt“ in Jestetten in der Bahnhofstrasse 17 eröffnet. Blasko, gebürtig aus Neunkirchen im Saarland und seit 2016 in Lottstetten ansässig, ist studierte Modedesignerin. Sie entwarf während ihrer Berufstätigkeit Kleidung in unterschiedlichster Art, auch Arbeitskleidung, die funktionell und praktisch ist, berichtet sie.

Ihre erste Ausstellung, eine Solo-Ausstellung mit dem Namen „New Generation: Zyklus 1“, zeigte eine Auswahl von Bildern, die sie in Acryl gemalt hat, im Stil des figürlichen Expressionismus‘. Sie collagiert verschiedenen Materialien wie Textilien, Pailletten, Perlen, Mosaiksteine, Federn, Wellpappe mit Acryl und untereinander. So entstehen Material-Collagen ungewöhnlicher Art. Auch Federn, die sie aus Südamerika mitbrachte, sind in ihren Kunstwerken zu finden.

Sie ist eine visuelle Erzählerin über Menschen und ihre Umwelt. Ihre Kunst verbindet verschiedene Techniken. Die Corona-Pandemie hat die Materialvielfalt von Sabine Blasko nochmals erweitert. Auch für die Gestaltung und digitale Ausarbeitung des Logos, der Flyer und der Plakate für ihre Ausstellung zeichnet sie selbst verantwortlich. Sabine Blasko berichtet: „Die erste Ausstellung war eher eine entspannte Runde 1“, was ihrem Enthusiasmus aber keinen Abbruch tat. Sie möchte ihre Kunst und auch zukünftig andere Künstler im Wechselspiel einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die großen Schaufenster gewähren Interessierten jederzeit einen Einblick in die erste Galerie in Jestetten.

Die nächste Ausstellung ist für Ende November/Anfang Dezember geplant. Sie wird eine Fortsetzung von New Generation: Zyklus 2 sein sowie posthum ihren gestorbenen Onkel präsentieren. Horst Schäfer, Werbegrafiker aus Saarbrücken, ist bekannt durch seine preisgekrönten Plakate zu den Fußballweltmeisterschaften. Nach seiner erfolgreichen Zeit als Werbegrafiker beim Deutschen Fußballbund hat er im Ruhestand zahlrieche abstrakte Werke geschaffen. Sein künstlerisches Vermächtnis repräsentiert die abstrakte Kunstrichtung und Popart sowie formelle und informelle Ausarbeitungen. Die neue Ausstellung von Sabine Blasko und Horst Schäfer wird den Haupttitel „Abstrakt versus Figurativ“ haben. Informationen im Internet unter www.sabineblaskoart.com oder auf Instagram unter „sabineblasko“ sowie „kunstgaleriebahnhofstr17“.