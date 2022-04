von Uwe Kaier

Am Dienstagmittag kam gegen 16.20 Uhr ein Rollerfahrer mit seinem Zweirad auf der Kreisstraße von Jestetten in Richtung Rheinau/Schweiz von der Fahrbahn ab und stürzte einen Abhang hinunter. Zuvor hatte er mit seinem Motorrad einen Leitpfosten gestreift, wie die Feuerwehr Jestetten in einer Mitteilung schreibt.

Aufgrund der unklaren Lage nach der Unfallmeldung wurde die Feuerwehr Jestetten alarmiert und rückte mit zwei Fahrzeugen unter Leitung des Gesamtkommandanten Holger Jörns an die Einsatzstelle aus.

Der Verletzte wurde vom DRK-Rettungsdienst mit Notarzt versorgt, die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und barg zusammen mit einem Abschleppunternehmen das Zweirad.

„Sehr erfreulich für die Helfer an der Einsatzstelle war, dass Ersthelfer den Kradfahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgten und betreuten“, schreibt die Feuerwehr. Der Polizeiposten Jestetten übernahm die Unfallaufnahme vor Ort.