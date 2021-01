von Ingrid Ploss

Die Realschule Jestetten lädt jedes Jahr die Eltern von Viertklässlern zu einem „Tag der offenen Tür“ ins Schulhaus ein. Situationsbedingt ist in diesem Jahr alles anders. Der ursprünglich für Ende Januar vorgesehene Informationsabend muss aufgrund der derzeitigen Situation abgesagt werden.

Um aber den zukünftigen Schülern und ihren Eltern dennoch die Möglichkeit zu geben, einen umfassenden Einblick in das Schulleben zu erhalten, geht die Realschule Jestetten 2021 andere Wege. An drei individuellen Beratungstagen – Freitag, 29. Januar, sowie Montag und Dienstag, 1. und 2. Februar – können sich interessierte Eltern persönliche Beratungstermine reservieren.

Am Telefon oder über eine Videokonferenz geben bei diesen persönlichen Gesprächen die Konrektorin Wiebke Pankratz-Sigg und der Schulleiter Peter Haußmann Antworten auf alle Fragen rund um die Realschule und das Konzept. Ein spezielles Lernangebot ist dabei der „Bilinguale Zug“.

Hierbei werden die Sachfächer Geschichte und Geographie in allen Klassenstufen von fünf bis zehn durchgängig in englischer Sprache unterrichtet. Auch die Kooperation mit der Musikschule Südschwarzwald in Form der Bläsergruppe und viele weitere Angebote der Realschule werden Thema sein.

Zudem können sich die Eltern und Kinder über die auf der Homepage der Schule eingestellten Informationen einen umfassenden Eindruck vom lebendigen Schulleben der Realschule Jestetten verschaffen. Broschüren und Videos unterlegen die Vielfältigkeit des Angebots. Die Schulleitung und das Kollegium freuen sich auf viele „Klicks“ auf der Homepage und zahlreiche Gespräche mit den Eltern und den vielleicht im kommenden Jahr neu zu begrüßenden Realschülern.

Informationen und Anmeldung auf der Homepage der RS Jestetten: www.rs-jestetten.de