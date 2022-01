Lottstetten vor 4 Stunden

Rauchentwicklung in einer Wohnung in Lottstetten – Feuerwehr im Einsatz

Zu einer Rauchentwicklung kam es am Montagvormittag in einer Wohnung in Lottstetten. Kurz vor 11.30 Uhr hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Eine Vesperdose und ein Handtuch auf einem eingeschalteten Elektroherd waren für den Rauch verantwortlich.