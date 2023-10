Das Publikum war begeistert von der grandiosen Vorstellung des turbulenten Weihnachtsabends in zwei verschiedenen Familien, die nebeneinander wohnen. Die Missverständnisse und Unannehmlichkeiten, in denen sich wohl der ein oder andere wiedererkannt hat, regten zum Szenenapplaus und zu viel Gelächter an, was den Theaterbesuch zu einem wahren Vergnügen machte.

Die Stimmung war genial und die Stimmen des Publikums in der Pause und nach dem Stück waren voll des Lobes über die Leistung der Schauspielerinnen und Schauspieler, die jede Menge Text gelernt hatten, um so brillant und textsicher zu spielen. Bewundernswert waren auch die Leichtigkeit und die schnellen Wechsel zwischen den Personen.

Der Weihnachtsmann besucht die Familie auf dem linken Balkon. | Bild: Rotraud Opfermann

Weitere Aufführungen Das Amateurtheater Lüüchte führt sein Stück „Weihnachten auf dem Balkon“ noch an folgenden Tagen auf: 4. November, 20 Uhr, in der Gemeindehalle Lottstetten; am 11. und 16. November, 20 Uhr, im Gemeindehaus Hallau/CH, ab 18 Uhr gibt es Bewirtung; am 12. und 13. Januar, 20 Uhr, im Trottetheater in Neuhausen/CH sowie am 19. und 20. Januar, 20 Uhr, in der Alten Schlosserei in Lauchringen.

Es wurden zwölf Personen von nur sieben Schauspielerinnen und Schauspielern dargestellt. Ruth Voss, Thomas Asaël, Ralf Frulio, Hans-Peter Sattler und Reinhard Vallböhmer spielten jeweils zwei Personen und mussten sich während des Wechsels vom einen zum anderen Balkon umziehen, Astrid Brand und Sabine Zuch spielten je eine Person.

Regie wurde von Stephanie Lemke Signer geführt, die während der Proben hin und wieder auch einmal streng werden musste. Eine überzeugende Leistung aller Beteiligten war das Ergebnis. Andrin Haas und Mathias Brand hatten die Technik in der Hand und rückten die Schauspieler ins rechte Licht. Vor der Vorstellung bot das Amateurtheater Lüüchte, im stilvoll eingerichteten Theaterbistro, warmes Essen an. Die Dekoration war dem Thema Weihnachten entsprechend gewählt.

Die Darsteller: Astrid Brand, Ruth Voss, Ralf Frulio, Hans-Peter Sattler, Thomas Asael, Stephanie Lemke Signer (Regie) sowie Reinhard Vallböhmer und Sabine Zuch, am Ende der Premierenvorstellung. | Bild: Rotraud Opfermann

Reinhard Vallböhmer, gelernter Koch, war auch hier in seinem Element und verköstigte die Gäste mit schmackhafter Linsensuppe mit oder ohne Würstchen. Die Mitglieder des Vereins, die nicht aktiv am Theaterstück beteiligt waren, übernahmen die Bewirtung der Gäste. Das Bistro war schon kurz nach der Hallenöffnung überaus gut besucht, sodass manch einer auf einen Sitzplatz warten musste. Rundherum war es ein gelungener Abend. Die Schauspieler waren am Ende des Abends erleichtert, dass die Premiere so gut geklappt hat und freuen sich auf die weiteren Vorführungen.