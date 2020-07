Jestetten vor 1 Stunde

Rätselraten um Fahrer nach halsbrecherischer Verfolgungsjagd

Ein Unbekannter hat sich am Freitagabend in einem Opel eine wilde Verfolgungsjagd mit einer Polizeistreife geliefert. Aufgrund der halsbrecherischen Fahrweise des Flüchtenden brachen die Beamten die Verfolgung in Altenburg ab.