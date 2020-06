von sk

Nach Angaben der Polizei war der 54-Jährige gegen 17:45 Uhr von der Hohenkrähenstraße in die B 27 eingebogen und hat dabei die Vorfahrt des Lkw missachtet. Der Radler wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle untersucht, eine Behandlung im Krankenhaus sei nicht erforderlich gewesen, so die Polizei. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.