Jestetten – Der Nasholim-Chor gab am Samstag sein erstes Konzert nach der langen Corona-Pause in der katholische Kirche St. Valentin in Lottstetten. Die Leitung hatte, wie schon seit 25 Jahren, Robert Werner aus Schaffhausen. Vorsitzender Harald Schaaf begrüßte die Konzertbesucher und freut sich, dass die Kirche bis auf den letzten Platz belegt war. Zwei Gastsänger im Tenor, Tobias Baube und Christian Wallner, unterstützen den Chor tatkräftig, worüber Harald Schaaf sich ebenso sehr freute. In diesem Zusammenhang lud er das Publikum ein, sich gerne bei ihm zu melden, wenn es Interesse am Mitsingen hat. Corona hat auch beim Nasholim-Chor Lücken hinterlassen, die jetzt wieder gefüllt werden wollen.

Begleitet wurde der Nasholim-Chor erstmalig von Lisbeth Walter am Kontrabass und wie bereits seit vielen Jahren von Jean-Charles Reber am Keyboard, und Elvira Kaier-Döring am Schlagzeug.

Den ersten Konzertteil mit acht Liedern, darunter „Come let us sing“ und „Joshua fit the Battle“, sang der Nasholim-Chor und begeisterte das Publikum. Der zweite Teil bestand aus drei gemeinsam mit den Lakeside Gospel Singers gesungenen Liedern, die bei den Jestetter Freunden zu Besuch waren. Der Chor, die Lakeside Gospel Singers, besteht bereits seit 30 Jahren. Sie freuten sich anlässlich des Jubiläums ein Doppelkonzert mit dem Nasholim-Chor geben zu können. Nach den gemeinsam gesungenen Liedern brachten die Lakeside Gospel Singers ebenfalls acht Lieder zu Gehör. Bei sechs Stücken begleiteten sie, die eigens mitgereisten Musiker, Stefan Klingler am Keyboard und Conner Fogarty am Schlagzeug

Zwei Lieder, „For God so loved“ und „Use me Lord“, wurden von ihrem ehemaligen Pianist, Eddi Königsmark, begleitet. Die Dirigentin, Christiane Theurer-Buck, gab ihrer Freude Ausdruck, in der so gut gefüllten Kirche in Lottstetten ihr Jubiläumskonzert singen zu können. Den letzten Konzertteil bestritten die zwei Chöre wieder gemeinsam und sangen noch einmal drei Lieder gemeinsam. Das Publikum forderte eine Zugabe, die die zwei Chöre gerne gaben. Sie sangen, unterstützt vom Publikum, die Zugabe „We shall over come“.