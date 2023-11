Jestetten – In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Jestetten ist über die Vergabe des Auftrags zur Erneuerung und Anpassung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik des Pumpwerks Oberholz abgestimmt worden. Der Auftrag ging an die Firma Rittmeyer aus Nürtingen für circa 117.000 Euro. Die Planungen sind abgeschlossen und die Vergabe für die Erneuerung der Technik und die Dienstleitungen, die nicht vom Bauhof ausgeführt werden können, stand auf dem Programm. Andreas Schlude, Leiter des Bauhofs und Wassermeister, erörterte die Maßnahme, die erledigt sind, die zu vergeben sind und die noch nötig sind.

So wurden bereits viele Arbeiten ausgeführt, es wurde beschlossen, anders als ursprünglich geplant, weniger abzureißen. Das vorhandene Podest bleibt erhalten, da es keinen Sinn habe, das vorhandene abzubauen, um ein neues zu bauen. Auch erklärte Schlude die neue Anordnung der UV-Anlage. Diese soll zukünftig in der Raummitte stehen, damit die Wartungs- und Reinigungsarbeiten einfacher möglich sind.

Die neue Trafostation wurde bereits außerhalb der Schutzzone 1 aufgebaut und in Betrieb genommen. Viele Arbeiten werden dieses Jahr noch vom Bauhof ausgeführt, Maurer- und Putzarbeiten werden durch die Firma BTG Bautechnik Günther ebenfalls noch dieses Jahr ausgeführt. Der Rohrleitungsbau ist öffentlich ausgeschrieben worden, Angebote werden erwartet, damit die Arbeiten noch dieses Jahr vergeben werden können.

Kleine Arbeiten, wie Estricharbeiten und Tiefbauarbeiten für den Hydranten, werden durch den Bauhof vergeben, da diese untergeordnete Beträge darstellen. Durch die erhöhte Eigenleistung des Bauhofs haben sich die ursprünglich geplanten Kosten für das Projekt „Pumpwerk Oberholz“ reduziert. Nachdem der Gemeinderat sich ein Bild vom Fortschritt des Umbaus machen konnte, kam es zur Abstimmung über die Vergabe des Auftrags an die Firma Rittmeyer zur Erneuerung der EMSR-Technik. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für die Vergabe der Arbeiten aus.

Ort des Gedenkens erhalten

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes meldete sich Konrad Schlude zu Wort und sprach den Anstaltsfriedhof an. Das ist ein Friedhof der Gemeinde, der aber durch den Landkreis betreut wird. Ein Kulturdenkmal erinnert an die in der NS-Zeit durch Euthanasie getöteten 119 Pfleglinge der damaligen Kreispflegeanstalt. Schlude bemängelte, das offenbar wenig Interesse daran bestehe, diesen Gedenkort zu erhalten. Gräber würden nach Ablauf der Ruhefrist abgeräumt, es fehle ein Konzept, wie das Areal zukünftig genutzt und gepflegt werden soll.

Schlude sieht hier eine Ewigkeitslast des Landkreises. Der Anstaltsfriedhof sei ein Ort, der nicht einfach still und leise verschwinden dürfe. Man dürfe diese, wenn auch schlimmen, Ereignisse nicht in Vergessenheit geraten lassen. Lydia Terrassow, die als Kriegsopfer dort begraben ist, habe das Anrecht auf ewige Ruhe. Bürgermeister Dominic Böhler wird dies bei einem Termin im Landratsamt mit den Verantwortlichen thematisieren.

Gabi Kettner sprach das Sicherheitsrisiko auf dem Fußweg in der Nähe der Kläranlage in Altenburg an, dort läuft Wasser und macht den Weg im Herbst und Winter sehr gefährlich. Sie fragte, ob es möglich wäre, ein paar Stufen anzubringen. Gemeinderat Elio Ritacco sprach die Situation der öffentlichen Toilette zwischen Bahnhof und Aldi an und fragte, ob sich der Zustand gebessert hat. Bürgermeister Dominic Böhler berichtete von einem Gespräch mit der Filialleitung und dem Regionalverantwortlichen von Aldi.

Es wurde mitgeteilt, dass die Reinigungsfirma die extreme Verschmutzung schon oft entfernt hat, da diese aber wiederholt vorgekommen ist, sich mittlerweile weigert, diese immer wieder zu entfernen, so Böhler. Der Regionalverantwortliche teilte weiter mit, dass die extremen Verschmutzungen jeweils über Nacht entstehen, wenn die Filiale geschlossen ist. Aldi plant, in Rücksprache mit der Gemeinde, die Toilette jeweils nur am Tag offen zu halten und nachts zu verschließen, um diesen Verschmutzungen entgegenzuwirken. Da diese Toilette auch ein Anliegen der Gemeinde ist, bleibt Bürgermeister Dominic Böhler diesbezüglich im Gespräch mit Aldi.