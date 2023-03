Einen Naturdokumentationsfilm hat die BUND-Ortsgruppe Jestetten mit dem Bildungswerk und der Kolpingfamilie Jestetten im Saal unter der Kirche St. Benedikt gezeigt. Marco Graf, der Dokumentarfilmproduzent aus Schaffhausen, war anwesend, als der Film „Feld, Acker, Wiese“ lief. Der Film über die Freiflächen der Nordschweiz, die sich auch um Jestetten herum befinden, kam bei den rund 20 Besuchern gut an. Spaß machte den Zuschauern, dass sie dem 28-jährigen selbstständigen Produzenten, der sich autodidaktisch bildete, danach Fragen zum Projekt stellen konnten.

Er lüftete einige Geheimnisse der Filmherstellung. Die Arbeit, um den 105 Minuten langen Kinofilm zu erstellen, dauerte etwa vier Jahre. In dieser Zeit fertigte er unzählige Filmfrequenzen an, die letztlich auf die Spielfilmlänge zusammengefügt wurden. Der Film lief im Jahr 2021 erfolgreich in den Schweizer Kinos. Erst durch diesen Erfolg wagte er die Selbstständigkeit. Uli Fink, Mitglied des BUND und Bekannter von Marco Graf, der den Film in der Schweiz im Kino gesehen hatte, vermittelte zwischen den Organisationen, um die Vorstellung in Jestetten möglich zu machen.

Marco Graf hat mit diesem Film im Jahr 2022 beim internationalen Filmfestival „Natourale“ in Wiesbaden den „Special mention Aware“ verliehen bekommen. Dieser Preis wird von der Gesellschaft für deutsche Sprache für „besonders auffallende Anwendung“ verliehen. Er bewies sein Können innerhalb der mehr als 400 teilnehmenden Filme. Auch mit Sprachkursen für deutsche Aussprache arbeitet Marco Graf ständig an seinen Fähigkeiten.