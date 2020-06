von sk

Über ein installiertes Ortungssystem hatte das Fahrzeug ausfindig gemacht werden können. Der Tatverdächtige hatte das Fahrzeug in einem Wald bei Blumberg-Epfenhofen versteckt und sich in einem angehängten Bauwagen schlafen gelegt. Am Mittwochnachmittag wurde der mutmaßliche Dieb von der Polizei geweckt. Der Mann erklärte, dass er sich den Radlader nur ausgeliehen habe, um damit seinen Bauwagen an den Bodensee auf einen Campingplatz zu transportieren. Der Radlader hat einen Wert von 60.000 Euro. Es wurde Anzeige wegen schwerem Diebstahl erstattet.