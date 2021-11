Zum Abschluss des Jubiläumsjahrs hat die CDU Jestetten einen kommunalpolitischen Diskussionsabend angeboten. Der Vorsitzende Konrad Schlude hat dazu auch Mitglieder der Jungen Union sowie Noel Spingler als CDU-Neumitglied begrüßt. In seinem Bericht präsentierte Schlude einen Rückblick auf die Ereignisse im 75. Jahr des Ortsverbands, schreibt er in einer Pressemitteilung.

Andacht

Herausragend war unter anderem die Jubiläumsandacht am 11. April. Diese Andacht am 75. Jahrestag der Gründung konnte wegen der Pandemie nur eingeschränkt stattfinden, aber für die CDU Jestetten war es wichtig, den Jahrestag würdig zu feiern. Ein weiterer Höhepunkt war die Gedenkveranstaltung „Den Opfern von Krieg und Gewalt“ am 26. August. In einem stimmungsvollen Rahmen wurde der Opfer extremistischer Gewalt gedacht. Die Landtagsabgeordneten Isabell Huber, Generalsekretärin der CDU Baden-Württemberg, lobte die CDU Jestetten für diese Veranstaltung.

Junge Union

Noel Spingler informierte, dass die Gründungsversammlung der Jungen Union Jestetten am 18. Dezember stattfinden soll. Es gab zwei Vorbereitungstreffen, bei denen mit potenziellen Mitgliedern gesprochen wurde. Nachdem vor Jahrzehnten schon einmal ein Ortsverband der Jungen Union aktiv gewesen ist, soll nun die Neugründung im Beisein von David Joos, Kreisvorsitzender der Jungen Union, stattfinden.

Kommunalpolitik

Zur Halbzeit der Gemeinderatslegislatur berichteten Jürgen Osswald und Lothar Altenburger über die Arbeit im Gremium. Osswald zeigte Fotos der Bauvorhaben der Gemeinde. Dazu gehören die Sanierung der Halle Jestetten und der Schulgebäude, ferner der Neubau der Mensa. Es handelt sich unter anderem um energetische und brandschutztechnische Sanierungen. Oft werde während der Sanierung weiterer Handlungsbedarf erkannt, der zu höheren Kosten und Verzögerungen führe; die aktuellen Lieferschwierigkeiten hätten dies verstärkt. Altenburger beleuchtete die Ziele, die sich die CDU 2019 gesteckt hat. Manche konnten wegen der Pandemie nicht angegangen werden, aber bei der Schaffung von günstigem Wohnraum und der energetischen Sanierung der Gebäude habe es Fortschritte gegeben. Diskutiert wurde die Umgestaltung der Halle Altenburg. Kritisiert wurde, dass der Gemeinderat zu wenige Möglichkeiten habe, auf die Planung Einfluss zu nehmen. Altenburger sagte, die Anforderungen der Nutzer könnten durch andere Planungsvarianten einfacher erreicht werden.