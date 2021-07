von Ingrid Ploss

Mit dem „Lottstetter Jubiläumsmarsch“ eröffnete der Musikverein die 144. Hauptversammlung. Sie fand auf der Wiese vor dem Haus der Musik statt, um die Corona-Hygienebestimmungen einhalten zu können. Vorsitzende Brigitte Russ begrüßte unter anderem Bürgermeister Andreas Morasch sowie die Gemeinderäte Martin Russ und Urban Rehm. In ihrem Jahresbericht sprach sie von einem „durchwachsenen Vereinsjahr“ 2020.

Neu im Verein: Amelie Hauser und Pietro Nicolosi. | Bild: MV Lottstetten

Der anfängliche Schwung war Mitte März durch die Pandemie gebremst. Die Probenarbeit kam zum Erliegen. Erst ab Juni/Juli waren Proben wieder möglich, allerdings nur mit maximal 15 Musikern. So wurde zunächst in Kleinformationen geprobt. „Ein Dankeschön geht an Eugen Straub und die Polka-Freunde für ihre erfolgreichen Sommerauftritte“, lobte Russ. Als Untergruppe des MV gründete sich das Alp(b)-Traum-Trio, bestehend aus Brigitte Russ, Urban und Markus Rehm. Ab September erklangen ihre Alphörner regelmäßig im Ort.

Das Jahreskonzert musste abgesagt werden. Lediglich in der Weihnachtszeit waren Weihnachtslieder von verschiedenen Kleinformationen im Dorf zu hören. Dirigent Martin Weiss: „Auch wenn man das Vereinsjahr eigentlich vergessen konnte, danke ich doch allen für ihr Engagement.“

Sowohl Brigitte Russ als auch Martin Weiss betonten, dass weiterhin die Nachwuchsförderung wichtig sei. Umso erfreulicher ist die Aufnahme von Amelie Hauser (Querflöte) als Zögling. Wiederaufgenommen werden als Aktivmitglied konnte Pietro Nicolosi am Bass. Mit einem Präsent dankte die Vorsitzende Bernd Russ für 40-jähriges Musizieren im Verein und hob sein langjähriges Engagement als Notenwart, Beisitzer, Versicherungsexperte und Sponsoring-Chef hervor.

Dank für Engagement

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im MV Lottstetten ernannte Heiko Hauser Vorsitzende Brigitte Russ zum Ehrenmitglied des MV. „Dein langjähriges großes Engagement als Ausbilderin, Jugenddirigentin, Jugendsprecherin, Beisitzerin und Vorsitzende verdient höchste Anerkennung“, bedankte er sich im Namen aller Vereinsmitglieder mit einer Urkunde sowie einem Fotoalbum als Präsent.

Die Wahlen übernahm Bürgermeister Andreas Morasch. Außer Jugendvertreterin Jana Zeller, die nicht mehr zur Wahl antrat, stellte sich der Vorstand geschlossen zur Wiederwahl: Vorsitzende Brigitte Russ, Heiko Hauser (stelllvertretender Vorsitzender), Hermann Rölz (Schriftführer), Urban Rehm (Kassierer), Gaby Schmid-Pfrengle, André Kübler und Adrian Zwerenz (Beisitzer). Neue Jugendvertreterin ist Helena Hartmannsgruber. Eugen Straub schied turnusgemäß als Kassenprüfer aus, Nachfolger ist Bernd Russ.

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Probelokals „Haus der Musik“ wird der Musikverein am Sonntag, 1. August, ein Sommerfest mit Instrumentenvorstellung organisieren.