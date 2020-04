von Uwe Kiser

Am späten Morgen des Ostermontags wurden die Bewohner der Einrichtung Seniorenwohnen im Burgweg von der Feuerwehr Jestetten überrascht. Die Feuerwehr erschien mit der Drehleiter im Innenhof, und der in die Lüfte gehobene Trompeter Nico Binkert spielte ein paar Weisen für die Bewohner der Einrichtung, welche zahlreich an den Fenstern erschienen.

Der Trompeter ist nicht nur Feuerwehrman, sondern auch Mitglied des Musikvereins Altenburg. Das Personal und die Leitung der Senioren-Einrichtung waren im Vorfeld informiert worden, und so waren auch die Fenster der bettlägerigen Bewohner geöffnet. Gesamtkommandant Holger Jörns grüßte die Bewohner über das Megafon und wünschte ihnen einen schönen Feiertag.

Viel Applaus für Trompeter

Danach fuhr die Feuerwehr zum betreuten Wohnen in den Wohnpark Winkel in der Kirchstraße, um den Bewohnern und der Bevölkerung im Dorfkern noch ein paar Musikstücke darzubieten. Auf vielen Balkonen und zahlreichen Fenstern waren alsbald nur strahlende Gesichter zu sehen. Der Applaus war dem Trompeter sicher.

Zum Gedenken an die Verstorbenen

Der Abschluss fand auf dem Friedhof Jestetten statt. Dort spielte der Trompeter in luftiger Höhe zum Gedenken an die Verstorbenen und deren Angehörige. Auf Grund der momentanen Situation konnte die Feuerwehr diese Aktion vorher nicht publik machen.

Trompeter Nico Blattert über dem Innenhof des Kreis-Senioren-Wohnheims in Jestetten. | Bild: Uwe Kaier

Dennoch erreichte das Trompetenspiel zahlreiche Zuhörer in den Gärten, Wohnungen und auf den Balkonen, sowie einige Spaziergänger.