Jestetten – Rund 25 Bilder des Jestetter Kunstmalers Fabrizio Laera sind im Jestetter Rathaus zu sehen. Der 47-jährige Künstler ist seit seiner Kindheit aktiv und stellte bereits in den 90er-Jahren in Jestetten aus. „Ich male seit dem Kindergarten, zunächst nur auf Papier, später dann auf Leinwand“, erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Vor einigen Jahren stellte sich der Erfolg ein. Im Jestetter Restaurant gab es diverse Bilder von Laera zu sehen, die allesamt rasch verkauft waren. Nach Ausstellungen in der Schweiz sind seine Bilder jetzt in Jestetten zu sehen: hauptsächlich Porträts bekannter Künstler, von Sean Connery über Klaus Kinski bis zu Sophia Loren, in abstrakter Technik. Aber er malt auch Autos, Landschaften, Kirchen oder Tiere. Im Augenblick hat er sich auf bunte, abstrakte Kompositionen festgelegt, die in alte Bilderrahmen gebannt werden und so besonders zur Geltung kommen.

„Ich bleibe nie lange bei einer Stilrichtung, weil mir das schnell langweilig wird“, erklärt er weiter. Beim Malen lässt er sich vom Alltag inspirieren. Das, was er auf unterschiedlichen Kanälen und mit seinen Sinnen wahrnimmt, versucht er, auf die Leinwand zu übertragen. Konkrete Vorbilder hat Laera nicht, er möchte auch niemanden kopieren. Doch Leonardo da Vinci mit seiner Komplexität und Pablo Picasso mit seiner schroffen, unwirklichen Wuchtigkeit haben ihn besonders beeindruckt.

Fabrizio Laera kreiert seine Bilder zuhause, im Winter im Keller, im Sommer in der Garage. „Doch ich bin auf der Suche nach einem festen Atelier, wo ich mich richtig entfalten kann und mit den Menschen auch direkten Kontakt aufzunehmen in der Lage bin. Schön wäre es, Räumlichkeiten in Jestetten zu finden“, erklärte er. Die meisten seiner Bilder hat er mit Acrylfarben geschaffen, aber bisweilen auch mit Öl oder Pastell.

Die Ausstellung: Die Bilder von Fabrizio Laera sind bis Dezember zu den Öffnungszeiten im Rathaus Jestetten zu sehen. Diese sind Montag bis Freitag, 8.30 bis 12.30 Uhr, und Mittwoch, 14 bis 18.30 Uhr.