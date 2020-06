von Rosemarie Tillessen

Die Ausstellung „Anra Open Studio Künstlerhaus„ mit Werken von neun Künstlern wurde coronabedingt nun nachgeholt. Mit dabei sind Uwe Buchter und Heiner Rebmann aus Lottstetten und Kerstin Wittenberg aus Rafz/Schweiz. Sie werden während der Öffnungszeiten auch im Künstlerhaus arbeiten.

Ebenfalls coronabedingt konnten der Amerikaner Jeremy Hansen und der Mexikaner Alejandro Garcia Contreras nicht einreisen sondern nur ihre Werke schicken. Und auch von den beiden inzwischen verstorbenen Künstlern Helga Wildner aus Jestetten und H.R. Giger aus der Schweiz werden nur Arbeiten gezeigt.

Gleich im Eingangsbereich ertönt ein befremdlich intensiver Ton: Er kommt aus der Pyramide, die die Anras aus Umweltmaterial gebaut haben. „Es ist der Ton, der nach Angaben der NASA im Umfeld der Sonne erklingt“, so Andreas. Die beiden Brüder zeigen Arbeiten, die vor allem während der Coronazeit entstanden sind: „Wir haben intensiv an unseren „Künstlerbüchern“ gearbeitet, aber auch an Collagen aus Buchstaben oder mittelalterlichen Kunstbüchern und unserem Codex Anra.“

„Auftanken“ nennt die kürzlich gestorbene Malerin Helga Wildner aus Jestetten dieses Bild. | Bild: Rosemarie Tillessen

Dieser Codex ist ihre ganz spezielle Geheimschrift, auch für sie nicht immer lesbar. Aber beim Rundgang durchs Haus – mit Pfeilen genau gekennzeichnet – entdeckt man immer wieder weitere Einsprengsel und witzige Einfälle. Denn vor ihrer Kreativität ist nichts sicher, und seien es nur Schweizer Armee-Taschenlampen oder ein kunstvoll „bearbeiteter“ PC. Sehr überraschend dann im Keller ein großes, maskenhaftes Gesicht, das sie „Schrecken“ nennen und das für Corona steht.

Eindrücke aus New York, ergänzt durch eine Collage aus teils bekannten Persönlichkeiten, gestaltet von den Anra-Brüdern (Ausschnitt). | Bild: Rosemarie Tillessen

Der weitere Rundgang ist ein einziges Abenteuer und erfrischend vielfältig: die großflächige, unbekümmerte Malerei von Helga Wildner, die kunterbunt abstrakten Bilder auf Plexiglas von Jeremy Hansen oder die düster filigrane Druckgrafik von H.R. Giger. Ein ganzer Raum gilt Uwe Bucher und seinen ausdrucksstarken Gesichtern, Figuren und philosophischen Texten. Von Alejandro Garcia Contreras findet man gewichtige Tierkreiszeichen aus Betonguss und von Kerstin Wittenberg nicht nur bemalte Seidentücher sondern auch wunderbar verfremdete figürliche Malerei auf Holz. Und last but not least die nicht immer flächige Malerei von Heiner Rebmann, der auch schon mal auf August Macke anspielt. Kurz – eine äußerst abwechslungsreiche Ausstellung.