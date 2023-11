Nach 26 Jahren im Amt ist der Zunftmeister der Altenburger Narrenzunft, Stefan Bierwagen, zurückgetreten. Als sein Nachfolger wurde Robin Frisch gewählt. Oberzunftmeister Robert Binkert hat 53 Mitglieder – und damit mehr als zwei Drittel aller Vereinsmitglieder – zur Hauptversammlung begrüßt. Diese Versammlung stand ganz im Zeichen von Konstanz und Wandel.

Die Zunft Die Narrenzunft Altenburg ist im Jahr 1963 gegründet worden und besteht aus drei Gruppen: den Schnörris, den Blau-Gelben und den Löhrmarianneli. Oberzunftmeister der Narrenzunft ist seit dem Jahr 2006 Robert Binkert. Der Verein hat aktuell 77 Mitglieder, außerdem 16 Mitglieder bei den Jungschnörris. Weitere Informationen unter www.nz-altenburg.de

Konstanz war Thema, weil das Interesse an der heimischen Fasnacht weiterhin groß ist; zahlreiche Neumitglieder wurden aufgenommen. Außerdem war die Fasnachtssaison 2022/23 geprägt von einem großen Zuspruch. Die Veranstaltungen der Altenburger Narrenzunft waren außergewöhnlich gut besucht – was sicherlich auch an einem Nachholbedarf nach der Corona-Pandemie gelegen hat. Konstanz bedeutet auch, dass Verena Seifert-Güntert als Zunftschreiberin wiedergewählt wurde – ein Amt das sie bereits seit dem Jahr 1992 inne hat und damit mehr als 30 Jahre.

Dank an treue Mitglieder

Die große Treue zum Verein ist ebenfalls ein Faktor, der für die Narrenzunft Altenburg spricht. Für 44 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurde Christoph Bierwagen mit dem Orden in Silber der Narrenvereinigung Kleggau durch deren Kanzelar Gerold Schmitt ausgezeichnet. Außerdem wurden Jürgen Benz, Ralf Göhrig, Claudia Rutschmann, Janos Tot-von Maikowski und Joana Ziegler für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt.

Langjährige Vereinsmitglieder werden geehrt (von links): Ralf Göhrig, Jürgen Benz, Christoph Bierwagen, Claudia Rutschmann, Joana Ziegler und Janos Tot-von Maikowski. Bild: Vinzent Ziegler | Bild: Vinzent Ziegler

Mit Spannung war die Vorstellung des neuen Outfits der Blau-Gelben, einer der drei Gruppen innerhalb der Narrenzunft, erwartet worden. „Die 70er-Jahre sind vorbei und unser aktuelles Gwändle ist nicht mehr zeitgemäß“, sagte Claus Baumgärtel, Ober-Blau-Gelber, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Claus Bäumgärtel (links) trägt noch das alte Gewand der Blau-Gelben, Marco Velutini führt das neue Gewand der Gruppe vor. | Bild: Ralf Göhrig

Eigentlich müsste es Gwändli heißen, doch Bäumgärtel ist ein Schwabe, insofern sei es ihm nachgesehen. Bei dem neuen Gewand handelt es sich um ein modern-klassisches Design nach einer Idee von Marcus Vallböhmer, das noch von der inzwischen gestorbenen Vereinsschneiderin Brigitte Schmitt entworfen wurde.

Kulissenmaler verlässt Altenburg

Wandel bedeutet für die Narrenzunft Altenburg, dass sie nicht mehr ohne Weiteres Zugriff auf die Fähigkeiten eines Marcus Vallböhmers hat, denn der langjährige – seit rund 30 Jahren – Kulissenmaler verlegt seinen Lebensschwerpunkt nach Irland und wird sich zukünftig nur noch gelegentlich im Oberklettgau aufhalten.

Immerhin gibt es noch zwei fertige Bühnenbilder, wie Oberzunftmeister Binkert feststellte. „Wenn wir frühzeitig wissen, welches Motto wir an der Fasnacht haben, kann Valli auch weiterhin tätig werden“, schlug der Oberzunftmeister vor. Nur eben so spontan wie ehedem wird es nicht mehr werden. Die Versammlung beschloss mit großer Mehrheit das Motto der kommenden Fasnacht: „Altenburger us em Huus!“ Mit der ersten Zeile des Narrenmarschs bleiben die Altenburger der Tradition verhaftet.