von Ralf Göhrig

Eine konventionelle Wahl war aufgrund der besonderen Umstände nicht möglich, dennoch lag die Wahlbeteiligung von 11,02 Prozent in einem akzeptablen Bereich. Schließlich war die Wahl angesichts der Rahmenbedingungen eine Herausforderung und wurde aufgrund der Hindernisse um zwei Wochen verschoben. Ursprünglich sollte die Wahl bereits am 22. März stattfinden. Erstmals gab es eine gemeinsame Liste aller Kandidaten. Bislang wurde in jeder der vier Gemeinden, Altenburg, Dettighofen, Jestetetten und Lottstetten ein eigenes Gremium gewählt.

Nun gab es im Vorfeld der Wahl Bedenken, dass die Kandidaten der kleineren Ortschaften unter Umständen nicht gewählt werden würden, da es mehr Kandidaten gab als zu vergebende Plätze im Pfarrgemeinderat. Diese Bedenken konnten zerstreut werden, denn mit Lioba Bernhard und Mario Moser erhielten zwei Vertreter der kleinsten Gemeinde, Dettighofen, mit jeweils 230 Stimmen das beste Ergebnis.

Außerdem wurden Gerda Bächle (226), Cornelia Streit (222), Gaby Steinbeißer (221), Daniel Hauser (219), Lothar Altenburger (215), Isabelle Fricker (214), Gaby Leute (202), Karin Fricker (199), Ingo Altenburger (192), Thomas Güntert (189), Manfred Procker (180), Elfriede Dettling (171) und Nico D‘Effremo (170) gewählt.

Neu im Gremium

Neu im Gremium vertreten sind Gerda Bächle, Isabelle Fricker, Gaby Leute, Ingo Altenburger, Thomas Güntert, Manfred Procker und Nico D‘Effremo. Nicht mehr angetreten sind Roland Uhl, Inge Rebmann, Bernhard Weber und Jeanine Iampietro. Im Gegensatz zur vergangenen Wahl, als nicht alle Plätze vergeben werden konnten, gab es in diesem Jahr ausreichend Kandidaten, es fand also eine echte Wahl statt, was wiederum für vier Kandidaten, Fabio Amato, Norbert Delhaye, Katerina Ditz und Jan-Dominik Remmen bedeutet, dass sie nicht gewählt wurden.