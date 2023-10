Jestetten – Bei Reisemobile Melzer herrscht Aufbruchstimmung. Der Jestetter Kastenwagen-Spezialist ist am Ort umgezogen und erwartet seine reisefreudigen Kunden ab sofort nur wenige hundert Meter weiter am neuen Standort. Randenweg 22 muss ab jetzt ins Navi eingeben, wer gemeinsam mit den Experten von Reisemobile Melzer neue Wege einschlagen möchte. Ausstellung, Verkauf, Werkstatt und Fahrzeugpflege haben durch den Umzug neue Freiräume gewonnen. Hier können Reisefreunde, die modernen Dimensionen des mobilen Wohnens erkunden.

Die neue Route zu Reisemobile Melzer führt aufwärts. Am Randenweg 22 erwartet den Besucher eine fantastische Sicht auf die Alpenkulisse in der nahen Schweiz. Und gleichzeitig ein großartiger Ausblick auf die variantenreiche Kastenwagenwelt von Melzer mit Fahrzeugmodellen der Marken Pössl, Hymer, Carado, Chausson, Campster, Globecar, Clever, Roadcar, Randger, Dreamer und kompakte Wohnwagen von Eriba. Schöner kann Reiselust nicht in Fahrt kommen.

Für den neuen Standort hat Reisemobile Melzer seine zentrale Lage an der Schaffhauser Straße aufgegeben, nachdem dort 57 Jahre Firmengeschichte geschrieben wurden. Mit dem wachsenden Erfolg des bekannten Familienunternehmens war es zuletzt eng geworden auf dem Areal an der östlichen Ortseinfahrt. Mit zu wenig Platz für das, was den Firmeninhabern Clemens und Dominik Schulze für ihre Kunden wichtig ist.

„Unsere Beratung geht intensiv auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden ein. Wir klären erst einmal, was notwendig ist, um sich unterwegs auch wirklich zuhause zu fühlen. Auf dieser Grundlage stellen wir ihnen geeignete Modelle der verschiedenen Fahrzeughersteller zum direkten Vergleich nebeneinander. Im Unterschied zu großen Messen hilft dieser Auswahlprozess unseren Kunden häufig besser, auf ihren wirklichen Wohlfühlbedarf zu fokussieren und das für sie richtige Fahrzeug zu finden. Wir machen damit beste Erfahrungen, und jetzt haben wir auch den Platz, den das verdient“, sagt Geschäftsführer Clemens Schulze.

„Wir lieben Ferien!“ Das ist einer der Sätze, mit denen Reisemobile Melzer Kunden für sich gewinnt. „Weil er die praktische Erfahrung unseres Teams ausdrückt. Die meisten von uns leben die Kastenwagenwelt auch privat“, sagt Dominik Schulze. Das bringt sie auf Augenhöhe mit den Kunden – und die räumlichen Strukturen am neuen Standort unterstützen den partnerschaftlichen Ansatz. Ausstellung und persönliche Beratung sind eng verbunden, acht Werkstattplätze werden über einen eigenen Servicedesk koordiniert und die Fahrzeugpflege ist jetzt ein eigenständiger Funktionsbereich.

„Wir lieben Ferien! Das ist auch der Satz, den wir am liebsten von unseren Kunden hören, wenn sie wiederkommen“, sagen die Brüder Schulze.