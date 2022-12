von Ingrid Ploss

Nele Weiss darf sich freuen – sie ist die beste „Leseratte“ der Realschule Jestetten. Dies ist das Ergebnis des Vorlesewettbewerbes, den die sechsten Klassen der Realschule Jestetten ausgerichtet hatten. Dieser Wettbewerb, der seit über 60 Jahren vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels durchgeführt wird, zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben. Mehr als 600.000 Kinder beteiligen sich in rund 7.200 Schulen alljährlich daran. Auch an der Realschule Jestetten wird die Idee, Kinder zum Lesen und zur Beschäftigung mit erzählender Literatur zu ermuntern, jedes Jahr begeistert aufgegriffen. So wurden zunächst in beiden sechsten Klassen jeweils zwei Sieger ermittelt.

Beim klasseninternen Vorentscheid gingen folgende Schülerinnen und Schüler als Sieger hervor: Nick Gutsch (6a), Amelie Weiss (6a), Elina Kaier (6b) und Nele Weiss (6b).Als Klassensieger traten nun alle Vorleser zum sportlichen „Lesewettkampf“ an, um den Schulsieger zu ermitteln.

Alle vier beeindruckend

Zunächst mussten die Schülerinnen und Schüler aus einem selbst gewählten Buch vorlesen, hierbei bekamen die Zuhörer Ausschnitte aus witzigen und spannenden Büchern zu hören. „Polly Schlottermotz – Hier ist doch was faul“ (geschrieben von Lucy Astner) wurde lebendig vorgestellt von Nele Weiss, „Die Zuckermeister – Der magische Pakt“ von Tanja Voosen wurde sehr anschaulich und bestens betont vorgetragen von Elina Kaier.

Nick Gutsch wusste seine Zuhörer mit „Paluten Freedom – Die Schmahamas-Verschwörung“ zu begeistern, während Amelie Weiss ihre Mitschüler mit „Winterhaus“ von Ben Guterson in den Bann zog. Anschließend bewiesen die Vorleserinnen und Vorleser, dass sie auch mit einem unbekannten Text gut umzugehen wussten. So duften die bei dem Wettbewerb anwesenden Mitschülerinnen und Mitschüler hören und erleben, wie Lesetechnik und Textgestaltung beherrscht wurde. Die Jury, bestehend aus den Deutsch-Lehrkräften Manuela Huber und Sebastian Winkelbauer, der Vorjahressiegerin Lara Meier und dem Schulsprecher Nico Maier, kürte anschließend die beste Vorleserin. Nele Weiss schaffte es, die meisten Punkte auf sich zu vereinen und darf nun stolz den Titel „Realschule Jestetten Schulsiegerin Vorlesewettbewerb 2022“ tragen. Ausgezeichnet und belohnt wurden alle vier Finalisten mit Urkunden und Büchergutscheinen. Sie hatten hervorragend gelesen und lagen am Ende nah beieinander.

Die Jury-Mitglieder sowie der Schulleiter Peter Haußmann gratulierten den Siegern der Klassenentscheide herzlich und wünschten der Schulsiegerin Nele Weiss viel Glück für den Vorlese-Kreisentscheid, der im Frühjahr 2023 stattfinden wird.