Der Nasholim-Chor lädt am kommenden Samstag um 19 Uhr in die Kirche St. Valentin in Lottstetten zu seinem Konzert ein. Als Gastchor sind die Lakeside Gospel Singers aus Radolfzell zu hören.

Der Chor wurde 1992 in der Pfarrgemeinde St. Benedikt in Jestetten gegründet. Schon bald einigte man sich darauf, sich ausschließlich mit Gospel zu befassen und unterstützt von Piano, Bassgitarre und Schlagzeug abendfüllende Konzerte zu geben. Damals wie heute besteht der Chor aus 20 bis 25 Sängerinnen und Sängern. Der Name „Nasholim“ stammt aus dem Hebräischen und bedeutet „die Wellen“. Dies beschreibt die schwingende, kraftvolle Leichtigkeit der Lieder und die Möglichkeit, sich als Zuhörer von der Darbietung mitreißen zu lassen.

Seit 1998 leitet Robert Werner aus Neuhausen den Chor und hat dessen musikalische Bandbreite kontinuierlich erweitert. So bestehen die Konzerte heute aus einem Mix von A-cappella-Gesang, instrumental begleiteten Liedern und rein chorischen Liedern, von rhythmisch Beschwingtem bis hin zu choreografisch Gestaltetem. Pro Jahr gibt es zwei, drei Konzerte – vorwiegend in der näheren Heimat sowie der benachbarten Schweiz – sowie Auftritte in Gottesdiensten und bei Chortreffen. In den vergangenen Jahren hat der Chor auch auf Konzertreisen in Ostfriesland, Passau oder London begeistert.

Leider waren in den vergangenen Jahren coronabedingt regelmäßige Proben nur unter erschwerten Bedingungen oder gar nicht und daher auch keine Konzerte möglich. Dies ging leider auch nicht ohne den Verlust einiger Sänger ab, so dass der Neustart 2023 erfreulicherweise nun trotzdem dank zweier Gastsänger im Tenor möglich war. Darüber hinaus wird das Konzert durch den befreundeten Chor Lakeside Gospel Singers vom Bodensee unter Leitung von Christiane Theurer-Buck bereichert, mit dem es schon in der Vergangenheit gemeinsame Konzerte gab. Die Lakeside Gospel Singers feiern 30-jähriges Bestehen, zu dem der Nasholim-Chor sehr herzlich gratuliert und alles Gute wünscht.

Der Nasholim-Chor freut sich auf sein erstes Konzert nach dieser langen Pause und ist zuversichtlich, dass er die Zuhörer mit seinem geplanten Programm begeistern kann. Zudem hofft der Verein auf Verstärkung, insbesondere bei den Männerstimmen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.nasholim-chor.de.