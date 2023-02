Jestetten vor 10 Stunden

Narrenzunft Altenburg begeistert mit Schnörriobed

Mit einem Paukenschlag ist die Fasnacht in Altenburg am Montagabend zu Ende gegangen. Die Narrenzunft Altenburg bietet ein buntes Feuerwerk und nach dem Programm wird noch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.