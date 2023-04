Die Kinder der Missione Cattolica di lingua italiana Schaffhausen haben im Saal unter der Kirche St. Benedikt in Jestetten das Musical „Mit dir Jesus“ aufgeführt. Sie haben seit Februar für diesen Auftritt geprobt. Etwa 40 Kinder von vier bis 13 Jahren spielten und tanzten zur Musik und stellten so Szenen aus dem Leben Jesu in den Tagen vor Ostern dar.

Der Saal unter der Kirche war voll besetzt mit Gästen jedes Alters. Deutsche Jestetter waren in der Minderzahl. Viele italienische Familien, aus Jestetten aber vor allem aus Schaffhausen, waren gekommen. Der Kontakt zur Gemeinde kam über Nico D‘Effremo zustande, der in Jestetten lebt und arbeitet, aber auch in der italienischen Gemeinde in Schaffhausen zuhause ist. Vor vielen Jahren hatte es bereits Veranstaltungen der italienischen katholischen Schaffhauser Gemeinde gegeben, hiermit soll an die damaligen guten Zeiten angeknüpft werden, die Grundinitiative kam von der italienischen Gemeinde in Schaffhausen.