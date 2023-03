Nach sechs Jahren ist es wieder so weit: Frühjahrsmesse in Jestetten! Im April 2017 hatte die 22. Jestetter Frühjahrsmesse stattgefunden und Corona setzte auch dem Gewerbe im östlichen Landkreis zu.

Doch nun haben sich die Verantwortlichen der Aktionsgemeinschaft Pro Jestetten dazu entschlossen, die alte Tradition wieder aufleben zu lassen und ein Schaufenster für den regionalen Handel, das Handwerk, Dienstleistungen, Gastronomie und vieles mehr zu öffnen. Gerade in einer globalisierten Welt sei es demnach wichtig, die lokale Wirtschaft zu stärken.

Das Programm Der Jestetter Sonntag findet am 26. März zwischen 11 und 17 Uhr statt. Der Sonntag ist verkaufsoffen und bietet eine kulinarische Meile. Um 14 Uhr findet bei M&M Fashion eine Modenschau statt. Organisiert wird die Frühjahrsmesse unter dem Motto „Entdecken, Staunen, Genießen“ von der Aktionsgemeinschaft Pro Jestetten.

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Messen, wird die diesjährige Frühjahrsmesse ausschließlich am Sonntag stattfinden – der Samstag ist in der ländlichen Region noch immer für die Arbeiten um Haus und Hof reserviert, und der geringe Zuspruch an Samstagen in der Vergangenheit führte zu dieser Entscheidung.

Die diesjährige Messe ist eher als Hausmesse konzipiert, dennoch nehmen 50 Gewerbetreibende aus den unterschiedlichsten Sparten teil.

Das ist neu bei der Frühjahrsmesse

„In diesem Jahr haben wir etwas ganz besonderes“, sagt Katja Steinbeißer von der Aktionsgemeinschaft im Gespräch mit unserer Zeitung, „die kulinarische Meile“. Heute bleibt die Küche kalt, lautet ein Motto der Veranstaltung, denn die Restaurants entlang der B27 und zahlreiche Verpflegungsstände sorgen dafür, dass die kulinarischen Bedürfnisse der Gäste befriedigt werden. Und wie im 21. Jahrhundert zu erwarten, gleicht dieses Angebot einer gastronomischen Weltreise.

Während die einzelnen Gewerbe entlang der Straße in den eigenen Räumlichkeiten ausstellen, gibt es auf dem Marktplatz in der Dorfmitte rund um Schule und Volksbank zahlreiche Aktivitäten. Und auch für die Kinder wird dort gesorgt sein.

Jestetten Jestetten lebt von und mit den Schweizern: Über ein besonderes und bereicherndes Verhältnis Das könnte Sie auch interessieren

„Das Besondere an diesem Sonntag ist, dass die Kunden nicht nur beraten werden, sondern auch einkaufen können, denn es handelt sich um einen verkaufsoffenen Sonntag“, stellt Steinbeißer weiter fest. Und ergänzt: „Es ist ein Sonntag für die ganze Familie, denn es gibt Angebote für alle Altersstufen und Interessengruppen.“

So gibt es vom Kinderschminken bis zur Testfahrt mit einem Seniorenmobil eine ziemliche Bandbreite an Möglichkeiten.

Wie bereits 2017 soll die diesjährige Frühjahrsmesse ein Fest für die ganze Familie sein. | Bild: Ralf Göhrig

Außerdem präsentieren sich Handwerk und Fachhandel gemeinsam, was den Kunden nicht nur gute Ideen beschert, sondern gleich deren Umsetzung ermöglichen kann.

Und dann werden die Besucher der Frühjahrsmesse auch noch gut unterhalten. Eine Modenschau bei M&M Fashion sowie musikalische Showeinlagen sollen dies garantieren.