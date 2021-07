von Ralf Göhrig

Die Gemeinde startet demnächst mit dem zweiten Bauabschnitt der Sanierung des Dietenbergwegs. Dieser beginnt beim Kastanienbaum und setzt sich bis zum Dornenweg fort. Auf einer Länge von 720 Meter wird die Erschließungsstraße auf 5,50 Meter Breite komplett erneuert. Wie bereits im ersten Bauabschnitt werden sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert und den gewachsenen Ansprüchen angepasst. Ziel ist das Trennwassersystem mit getrennten Schutz- und Regenwasserkanal zu vervollständigen.

Auch Einzelgespräche möglich

Die Bürger werden über das Vorhaben am 15. Juli anlässlich einer Bürgerinformation in Kenntnis gesetzt. Für besonders Betroffene bietet Bürgermeister Andreas Morasch Einzeltermine an, um offene Fragen zu klären. So ist bestimmt mit einigen Diskussionen zu rechnen, denn einige Hecken und Mauern befinden sich auf dem Straßengrundstück oder sind zumindest stark betroffen, wenn der Teerbelag mitsamt der Randsteine abgetragen und erneuert werden. „Es wird sicherlich einen Eingriff in den Bewuchs geben“, sagte der Bürgermeister und zweifelte an der Standsicherheit einiger Einfriedungsmauern, die sich direkt an der Straße befinden.

Bisweilen reichen die Einfriedungen der Privatgrundstücke bis an die Straßengrenze. | Bild: Ralf Göhrig

Ingenieur Ralf Mülhaupt zeigte auf, dass der Gehweg mit 1,55 Meter Breite künftig auf der Bergseite verlaufen wird. Ungeklärt war zunächst die Frage, ob der Straßenausbau nur bis zur Panoramastraße oder bis zum Dornenweg reichen soll. Im Sinne einer zweckmäßigen und optisch ansprechenden Lösung sprach sich der Gemeinderat einstimmig dafür aus, die kurze Strecke bis zum Dornenweg gleich mitzumachen.

Eigentlich sollte der Bau schon weiter fortgeschritten sein, doch der nasse Winter und die starken Regenfälle seit Mai sorgen für Verzögerungen. „In allen Baugruben steht regelmäßig das Wasser“, erklärte Bürgermeister Morasch. „Und so kann man natürlich nicht arbeiten.“