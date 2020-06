von Thomas Güntert

Nach der Corona-Zwangspause darf beim Golfclub Rheinblick in Nack wieder Golf gespielt werden. Der Golfclub Rheinblick ist sowohl Mitglied im Deutschen Golfverband wie auch bei Swiss Golf und in vielerlei Hinsicht speziell. Rund 95 Prozent der Mitglieder kommen aus der Schweiz, doch sie dürfen erst wieder seit gestern über die Landesgrenze einreisen.

Golfclub Rheinblick in Nack: Offener Platz, herrliches Wetter, optimale Spielverhältnisse, aber keine Golfer auf der Anlage. | Bild: Thomas Güntert

Der Lottstetter Golfclub bekam allerdings Unterstützung aus der Schweiz: Seine Mitglieder durften beim Partnerclub Schloss Goldenberg in Dorf (ZH). Beim Golfclub Arosa dürfen die Mitglieder der drei auf deutschem Gebiet befindlichen Swiss Golf Clubs, Rheinblick Nack, Obere Alp Stühlingen und Markgräfler Land Kandern, während der Grenzschließung einmal kostenlos den Platz in Graubünden bespielen.

Die Greenkeeper beschränkten sich in der Coronapause auf die nötigsten Platzerhaltungsarbeiten. | Bild: Thomas Güntert

Auf die Frage, ob es überhaupt Sinn gemacht hat, die Rheinblick-Anlage ohne Schweizer Golfer zu öffnen, erklärte der Clubmanager Günter Burkhard: „Der Golfclub fühlt sich jedem Mitglied gleichermaßen verpflichtet.“ Solange die Grenze geschlossen war, durften Golfer von anderen Clubs auch an den Wochenenden auf den Platz in Nack. Bisher war das nur Mitgliedern und persönlichen Gästen möglich. „Dazu mache ich ein ganz gutes Angebot“, sagte Burkhard, der sich davon erhofft, dass Gastspieler den Nacker Parcours in aller Ruhe inspizieren können. Immerhin kann der Club noch rund 30 Neumitglieder aufnehmen.

Der Clubmanager Günter Burkhard erwartet am kommenden Freitag die ersten Gäste im neu gestalteten Clubrestaurant. | Bild: Thomas Güntert

„Der Platz befindet sich zurzeit in einem hervorragenden Zustand“, lobte der Clubmanager das neunköpfige Greenkeeper-Team. In der Corona-Pause beschränkten sich die Mitarbeiter bei der Platzpflege auf die nötigsten Erhaltungsmaßnahmen, wobei der Rasen höher wie im Spielbetrieb geschnitten und der Platz entsprechend geschont wurde. Für alle 23 Beschäftigten des Clubs ist Kurzarbeit angemeldet. Die finanziellen Auswirkungen der Krise sind noch nicht absehbar. „Wir sind dringend darauf angewiesen, dass unsere Mitglieder aus der Schweiz die Golfanlage wieder nutzen können“, so Burkhardt. „Jeder Besucher, egal auf dem Platz oder im Restaurant, muss aufgrund der Auflagen zuvor reservieren, um allenfalls eine Infektionskette nachverfolgen zu können.“

Beim Spielbetrieb müssen sich die Golfer auch an einige Einschränkungen halten. Der Ball muss beispielsweise ohne Berührung mit einer speziellen Hubvorrichtung aus dem Loch geholt werden. | Bild: Thomas Güntert

Das öffentliche Restaurant steht in diesem Jahr mit Küchenchef Maik Göthling und Restaurantleiter Christian Andlauer unter neuer Führung. Der Golfclub hat in den Wintermonaten das Clubhaus für rund zwei Millionen Euro renoviert und dabei den Restaurationsbereich komplett neu gestaltet. „Nach dem Spiel in entsprechender Atmosphäre zusammen einen schönen Abend zu genießen, ist genauso wichtig wie der Sport selbst“, sagte Burkhard. Im März lud der Golfclub die Bevölkerung des Jestetter Zipfels bereits zur Wiedereröffnung des sanierten Clubhauses ein, doch der Anlass musste wegen Corona kurzfristig abgesagt werden. Der Clubmanager betont, dass die Veranstaltung nachgeholt wird, ein Ersatztermin stehe aber noch nicht fest.