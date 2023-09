Seit 29 Jahren besucht der Zirkus Stella Jestetten – alleine die Zeit, seit der die Zirkuspädagogen um Hans-Jürgen Blickle alias Hagi jährlich in den Jestetter Zipfel kommen, spricht für sich. 29-mal Zirkuszelt, Zirkuswelt, Magie und Poesie. Generationen von Schülern fiebern seit 29 Jahren dem Ende der Sommerferien entgegen – denn in der letzten Sommerferienwoche haben sie die Chance, die große Bühne zu betreten und das, was sie in dieser Woche gelernt haben, vor großem Publikum aufzuführen. Auch in diesem Jahr mussten die Eltern schnell sein, denn die 50 Plätze waren innerhalb weniger Minuten vergeben.

„Beim Zirkus Stella können Kinder im Alter zwischen neun und 14 Jahren teilnehmen“, sagte Bettina Valentin, Leiterin der Jestetter Volkshochschule, die für das Jestetter Zirkusprojekt Stella verantwortlich ist. „Und wer einmal dabei war, macht immer wieder mit“, erklärt sie weiter – freilich nur, bis die Kinder dem entsprechenden Alter entwachsen sind. Aber etliche bleiben dennoch einige Jahre länger dabei und unterstützen das Team von Hans-Jürgen Blickle als Betreuer.

Die Bedingungen in der vergangenen Woche waren optimal: trockenes Spätsommerwetter. Bestes Wetter, um die Kinder, die den ganzen Tag probten und dabei in die magische Zirkuswelt eintauchten, bei Laune zu halten. Die Spannung wuchs und die Premiere am Freitagabend versprach einmal mehr einen Zirkusabend der Superlative. Als sich der Abend so langsam ankündigte, strömten die Besucher ins Zelt. Der Auftritt begann, es war ein wahrhaft märchenhaftes Abenteuer.

Bunte Lichter, teilweise flackernd, Nebel, spannende Musik und dann wurde die erste Seite im Märchenbuch aufgeschlagen. Die Metamorphose von ganz normalen Schulkindern zu wagemutigen Akrobaten wurde sichtbar. Tanzen, jonglieren, balancieren – alles geschah hochkonzentriert. Mut war gefragt – nicht nur auf dem Trapez, auch die Feuerschlucker beeindruckten das Publikum. Bei diesem wich bald die gespannte Erwartungshaltung einer restlosen Begeisterung, die weit über die Vreneleswies hinaus zu hören war.

Dass der Zirkus Stella nach 29 Jahren noch immer der Höhepunkt des Jestetter Sommerferienprogramms ist, liegt am Engagement vieler Jestetter, die seit Jahren das Projekt persönlich unterstützen. Hinzu kommen noch die Sponsoren, die sich nicht nur um das Mittagessen der jungen Artisten kümmern, sondern auch sonst einen wichtigen Teil zum Gelingen beitragen. Die größte Last zu tragen haben neben Bettina Valentin sicherlich Franziska und Pirmin Lexer, die die Zügel in der Hand halten.