Jesttetten – Das Preisträgerkonzert der Volksbank-Hochrhein-Stiftung in Nack in der Klangscheune von Jan Zacek war mit gut 90 Personen sehr gut besucht. Zacek freute sich bei der Begrüßung über die vielen Zuhörer und übergab nach einer kleinen Geschichte das Wort an Christa Bader, Vorsitzende der Volksbank-Hochrhein-Stiftung, die sich beim Kulturkreis Jestetten und Umgebung für die Organisation und Ausrichtung bedankte.

Christa Bader führte kurz in den Werdegang des Varga Trios ein, das aus Erika Varga (Jahrgang 1997, Klarinette), Valentina Dubrovina (31, Violoncello) und aus Julia Pleninger (Jahrgang 1997, Klavier) besteht. Sie ging anschließend genauer auf Julia Pleninger ein, die 2014 den Förderpreis der Stiftung erhielt. Nach dem Abitur im Jahr 2017 und ihrem Studienbeginn an der Zürcher Hochschule für Künste, nahm die Stiftung dies als Anlass, ihr eine zweite Fördermöglichkeit zu bieten – ein Musikstipendium, da sie alle Voraussetzungen erfüllte. Während ihres Studiums begleitete die Volksbank-Hochrhein-Stiftung Julia Pleninger und freute sich, sie am dritten Konzertstandort der Preisträgerkonzerte dem Publikum präsentieren zu können.

Die drei jungen Musikerinnen spielten ein fulminantes Konzert, das aus Stücken von Carl Frühling, Nino Rota, Ludwig van Beethoven, Paul Juon und Robert Muxzynski bestand. Es war ein tolles Erlebnis, die Freude und das Gefühl für und an der Musik aus den Gesichtern der Musikerinnen abzulesen. Durch gezielten Augenkontakt kommunizierten sie während der Musikstücke. Es war eine perfekte Abstimmung untereinander, die den Facettenreichtum der verblüffend jungen und professionellen Musikerinnen hörbar machte. Vor geschlossenen Augen entstanden für die Zuhörer wunderbare Stimmungsbilder.

Das Publikum applaudierte anhaltend, sodass die jungen Damen eine Zugabe spielten. Einen rumänischen Tanz von Bela Bartok, den sie eigens für sich arrangiert hatten. Das Publikum war einmal mehr begeistert. Flötenartige Töne entlockte Valentina Dubrovina ihrem Violonchello, mittels einem Flageolett, einer speziellen Technik. Nach dem Konzert wurde auf Frage des Publikums die Entstehung dieser wunderschönen; einzigartigen Töne erklärt.

Beim Umtrunk im Gasthof „Kranz“ in Nack, konnte man mit den Künstlerinnen ins Gespräch kommen. Alle Konzertbesucher schwärmten von einem „grandiosen“ Konzert.