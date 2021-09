von Tina Prause

Herr Wagner, erinnern Sie sich noch, wie es dazu kam, dass Sie Mitglied des Musikvereins Lottstetten wurden?

Ja, das weiß ich noch genau. Bei mir stand wirklich das Instrument lernen im Vordergrund. Ich war schon immer musikalisch interessiert, darum hatte ich schon vorher aus eigenem Antrieb begonnen, bei dem damaligen Dirigenten Ernst Baschnagel Akkordeon zu lernen. Zur Blasmusik bin ich gekommen durch mein damaliges Vorbild Walter Kübler, der mit seiner Trompete wunderbare Melodien spielen konnte. Das wollte ich auch gerne. Leider kam es nie dazu. Aufgrund einer Verletzung am Mund und dessen Folgen war das nicht möglich. So bin ich erst mal bei der Klarinette gelandet, die mir auch all die Jahre und bis heute viel Freude bereitet. Wir haben ja erst mal als Zöglinge angefangen, bevor wir offiziell im Verein aufgenommen wurden. Dafür mussten wir damals vor einem Gremium ein Stück vortragen, um offiziell im Verein aufgenommen zu werden. Heute ist es das Bronze-Abzeichen, dass vom Blasmusikverband abgenommen wird.

Bei einer so langen Mitgliedschaft in einem Musikverein stellt sich die Frage, wie viele Instrumente Sie in der Zeit spielen gelernt haben?

Wie gesagt, habe ich vor der Zeit im Verein bereits Akkordeon-Unterricht genommen. Blasmusik war bis dahin Neuland für mich. Ich habe dann als Zögling mit Klarinette angefangen und bin später beim Es-Saxophon gelandet. Bei entsprechender Literatur spiele ich auch mal Bass-Klarinette. Es ist schön, so vielseitige Instrumente spielen zu können. Von der Tanz- bis zur Blasmusik ist alles abgedeckt.

Kreis Waldshut Blasmusikverband Hochrhein ehrt langjährige Musiker aus dem östlichen Kreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

War es damals normal Mitglied eines Vereins zu sein?

Ich würde ja sagen. Wir hatten noch einen Sportverein. Dort habe ich auch mal Fußball gespielt. Aber meine Leidenschaft war schon immer die Musik. Natürlich hat man dann als junger Mann entsprechend Kollegen gehabt, die mit in den Verein eingetreten sind. Es gab ja mit meiner Ehrung auch noch weitere Mitglieder, die für 50 Jahre geehrt wurden. Das sind alles Kollegen mit denen ich damals in den Verein eingetreten bin. Heute sitzen wir gemeinsam da und gehören zu den Ältesten (lacht).

Nach so vielen Jahren im Musikverein hat man sicher auch viel erlebt.

Definitiv. Wir waren die Tanzkapelle von Lottstetten und in dieser Funktion bis zu 25 Mal im Jahr auf Veranstaltungen unterwegs. Übrigens auch viel in der Schweiz. Unser Verein ist ja auch Mitglied im Zürcher Unterländer Musikverband, was uns auch viele Auftritte in der Schweiz brachte. Dadurch sind auch langjährige Freundschaften entstanden, die bis heute existieren. In der Regel haben damals die Vereine im Anschluss an ihre Veranstaltungen zum Tanz eingeladen. Da kamen wir dann zum Zug. Je nach Veranstaltung ging es auch schon mal bis in die frühen Morgenstunden. Für mich war das eine sehr schöne Zeit. Dennoch muss ich rückblickend betrachtet sagen, dass es für meine Familie nicht immer toll war. Der Vater war am Wochenende viel unterwegs, kam spät nachhause und war dann müde. Heute steht die Familie mehr im Vordergrund und das ist auch gut so. Ich würde heute sicher hier und da auch anders entscheiden bei der Vielzahl der Auftritte.

Zur Person Jörg Wagner (77) wurde am 11. September für 60 Jahre Mitgliedschaft im Musikverein Harmonie Lottstetten geehrt. In dieser Zeit hat er neben dem Musizieren viele verschiedene Aufgaben innerhalb des Vereins wahrgenommen. Jörg Wagner ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und fünf Enkel.

Waren Sie denn durchgängig aktiv?

Sie müssen wissen, ich war ja nicht nur Musiker. Ich war Notenwart, Schriftführer, elf Jahre Dirigent in Lottstetten und vier Jahre in Jestetten. Da bleibt wenig Zeit für Lücken im Vereinsleben. Erst mit 70 wurde ich etwas ruhiger und habe gesagt, ich trete jetzt kürzer. Musik wollte ich trotzdem gerne weiter machen und bin auch dabeigeblieben. Heute bilde ich noch Jugendliche aus. Von daher bin ich immer noch genug im Alltagsgeschäft drin. Und solange es gesundheitlich geht, wird das auch so bleiben. Es macht mir einfach immer noch Spaß und im Alter ist es auch nicht zu unterschätzen, seine Gehirnzellen auch mal anders zu beanspruchen.

Wie hat die Musik ihre Familie geprägt? Sind sie auch Mitglied im Verein?

Nein, Mitglied im Musikverein sind sie nicht. Meine Söhne und ein Enkel spielen beide Gitarre. Eine Enkelin spielt Klavier. Von daher liegt die Leidenschaft für die Musik wohl schon in der Familie. Manchmal musizieren wir gemeinsam, zum Beispiel ganz klassisch an Weihnachten oder an Geburtstagen. Da packe ich das Akkordeon aus und die Jungs kommen mit der Gitarre. Das macht immer sehr viel Spaß.

Lottstetten Pandemie bremst Musikverein Lottstetten aus Das könnte Sie auch interessieren

Was macht für Sie das Vereinsleben aus?

Für mich war es immer die Gemeinschaft mit anderen zu musizieren, die mir am meisten Freude bereitet hat. Als klassischen Vereinsmensch habe ich mich eigentlich nie gesehen. Natürlich, wenn es was zu tun gibt, bin ich dabei. Doch mit zunehmenden Alter lässt dieses Engagement auch etwas nach.

Gibt es Momente, an die sie sich immer gerne erinnern?

Ein ganz besonderes Ereignis war für mich, als wir in der Schweiz den Marschmusikwettbewerb gewonnen hatten. Ich war damals noch Dirigent und wir, als kleines Lottstetten, haben es geschafft vor Bülach zu landen. Das war wirklich ein toller Moment. Auch an mein Abschiedskonzert als Dirigent denke ich gerne. Das war wirklich bewegend und sehr emotional. Das letzte Stück war „Time To Say Goodbye. Die Lichter im Saal gingen aus und Feuerzeuge wurden hochgehalten. Für mich war das ein unglaublicher Moment.

Lottstetten Musikverein Harmonie Lottstetten verbindet Proben mit spontanen Auftritten Das könnte Sie auch interessieren

Was macht den Musikverein Harmonie ihrer Meinung nach so besonders? Es gibt ja wirklich viele langjährige Mitglieder.

Es ist natürlich auch eine gesundheitliche Frage, ob man so lange aktiv sein kann. Ich würde sagen, dass wir tendenziell sehr treue Mitglieder haben. Es passt einfach zwischen uns. Wir haben einen anständigen Umgang miteinander. Und dann ist natürlich bei allen die Freude und Liebe zur Musik prägend. Jung und alt unter einen Hut zu bringen, bekommt man hin. Ich denke, das sind vielleicht die Gründe. Persönlich hoffe ich, auch weiterhin die jungen Menschen in unserem Verein für Blasmusik begeistern zu können.

Wenn Sie mal nicht musizieren, mit was verbringen Sie dann ihre freie Zeit?

Ich lese gerne, bevorzugt Krimis. Aktuell begeistert mich aber ein Science-Fiction. Er befasst sich mit dem Gedanken, wie die Welt wäre, wenn sie von einer künstlichen Intelligenz geleitet werden würde. Ein Hobby von meiner Frau und mir ist unser Weidling. Wir genießen es, bei gutem Wetter auf dem Rhein die Zeit zu verbringen. Tatsächlich habe ich auch schon mal einen alten Weidling gekauft und restauriert. Mittlerweile haben wir ein neueres Modell. Ich bin auch im Boot Club Lottstetten Schriftführer und zweiter Vorsitzender. Von daher bin ich vielleicht doch mehr Vereinsmensch als ich es empfinde. Gewisse Sachen sind für mich einfach selbstverständlich.

Eine abschließende allgemeine Frage noch. Es heißt ja, Musik verbindet. Wie sehen Sie diese Aussage?

Im Prinzip ja. Sie verbindet auf jeden Fall innerhalb eines Vereins mit der gleichen Musikrichtung. Ob sie die heutigen doch sehr unterschiedlichen Musikstile verbinden kann, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, wichtig ist die Leidenschaft für die Musik und vielleicht auch für das Musizieren.