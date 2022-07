von Ingrid Ploss

Ein besonderer Abend erwartet die Gäste des Jubiläumskonzerts zum 40-jährigen Bestehen des Kulturkreises Jestetten am Sonntag, 17. Juli, 19.30 Uhr, in der Kirche St. Benedikt. Ausschließlich Werke von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) werden die Zuhörer erfreuen, ausgeführt von Musikern aus Jestetten sowie der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz.

Die Wahl fiel auf Mozart, da seine Werke zu den bedeutendsten der klassischen Musik zählen und ihm immer wieder aufs Neue mit Aufführungen seiner Kompositionen gehuldigt werden darf. Wer möchte, kann sich Mozart auch verbunden fühlen, da er 1766 mit seiner Familie auf der Rückreise seiner ersten Westeuropatournee, über Donaueschingen, Schaffhausen und Winterthur, Jestetten sehr nahe kam.

Ein bedeutendes Ereignis ist auch, dass nach über 30 Jahren das erste Mal ein über die Landesgrenzen hinaus renommiertes Orchester den Raum mit Musik erfüllen wird. Die Südwestdeutsche Philharmonie mit über 60 Musikern gehört zu den wichtigsten Kulturträgern in der Region, gestaltet über 100 Konzerte im Jahr und bietet ein umfangreiches Konzert-Repertoire an seinem Stammort Konstanz aber auch in der Tonhalle Zürich, im KKL Luzern, im „Sala Verdi“ in Mailand“ sowie auf zahlreichen europäischen Festivals.

Konzertreisen führten das Orchester nach Griechenland, China, Japan und Bogota in Kolumbien. Die Zusammenarbeit mit zahlreichen international geschätzten Solisten prägt das Konzertleben der Philharmonie und demonstriert seine hohe Professionalität. Das Zusammenwirken mit Künstlern aus Jestetten offeriert den erstaunlichen Fundus an Musikerpersönlichkeiten, den die Gemeinde zu bieten hat.

Ernst Raffelsberger studierte Musikpädagogik und Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien und anschließend Chordirigieren am Salzburger Mozarteum. Er war Kapellmeister der Wiener Sängerknaben, Chordirektor und Kapellmeister am Landestheater Salzburg sowie am Theater Freiburg. Seit 1993 ist er als Chordirektor am Opernhaus Zürich engagiert. Zusätzlich begleitet er seit 2012 als Chordirektor die Salzburger Festspiele und ist dort für die Produktionen der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor verantwortlich.

Claudia Auf der Maur studierte nach dem Abitur an der Hochschule der Künste Bern und schloss 2013 mit dem Bachelor of Arts und 2015 mit dem Master of Arts jeweils mit Auszeichnung ihr Studium ab. Sie ist Stipendiatin der Volksbank Hochrhein Stiftung (2014), der Fondation Irène Dénéréaz (2016) sowie Preisträgerin der Austria Barock Akademie (2015).

Ab Ende 2017 studierte sie an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und beschloss das Studium 2019 mit einem Bachelor of Music mit künstlerisch-pädagogischem Schwerpunkt. Als Solistin verkörperte sie die Rolle der Lisa in E.Kálmáns Gräfin Mariza im Theater National Bern, die Rolle der Mi in F.Lehárs Das Land des Lächelns sowie in der Spielzeit 2019/2020 die Rolle der Ida in J.Strauss Die Fledermaus.

Sebastion Raffelsberger studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und am Conservatorium Maastricht. Als Orchestermusiker spielte er unter anderem mit Orchestern wie dem NDR-Elbphilharmonie-Orchester Hamburg, dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg sowie der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz.

Von 2015-2017 war er Mitglied der Akademie des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg und seit 2020 Solo-Oboist der Badischen Philharmonie Pforzheim. Neben dem Oboenspiel widmet er sich dem Arrangieren. Als Student bei Prof. Andreas Tarkmann in Mannheim schrieb er unter anderem für das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, das WDR-Funkhausorchester Köln sowie den Heidelberger Frühling.

Das Programm: Sinfonie Nr. 29, A-Dur, KV 201; Motette für Sopran „Exultate, jubilate“, KV 165; Konzert für Oboe und Orchester C-Dur, KV 314.