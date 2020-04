von Thomas Güntert

Janine Schneider, Deutsche Meisterin im Mountain Bike Marathon aus Lottstetten, war im vergangenen Monat zum weltweit bedeutendsten Mountain-Bike Mehretappenrennen „Cape Epic“ nach Kapstadt geflogen, wo sie am 15. März auf dem Tafelberg starten wollte.

„Am Freitag vor dem Rennen wurde es abgesagt“, sagt Janine Schneider im Gespräch mit unserer Zeitung. Da zurzeit außer einigen virtuellen Events keine Radsportanlässe stattfinden, will Janine Schneider am 1. Mai für einen guten Zweck möglichst viele Spendengelder für den Caritasverband Hochrhein einfahren.

Die Lottstetter Radsportlerin Janine Schneider tauscht bei der Benefizfahrt am 1. Mai das Mountainbike mit dem Rennrad, wo es sauberer zur Sache geht. | Bild: privat

Sie wird an diesem Tag das Mountainbike gegen das Rennrad tauschen. Damit will sie so oft wie möglich von Grießen zu den Reutehöfen hinauf fahren. Wer sich beim Benefizprojekt beteiligen möchte, kann sich bis zum kommenden Mittwoch im Internet (www.janineschneider.com) dafür anmelden und einen Beitrag festlegen, den er für jede Fahrt auf dem 2,3 Kilometer langen Anstieg mit maximal zehn Steigungsprozenten bezahlen will. Anmeldeformulare liegen in Lottstetten auch auf dem Obsthof Henes und im Backcafe Jünger aus.

Ursprünglich wollte die 25-jährige Radrennfahrerin die Benefizfahrt am Schauinsland bei Freiburg durchführen und damit ein Projekt in Südafrika unterstützen. Dann hat sie sich aber dafür entschieden, das Hilfsprojekt an ihrem Hausberg zu machen, wo sie regelmäßig ihr Intervalltraining absolviert und ein regionales Hilfsprojekt zu unterstützen. Die kompletten Spendenbeträge würden an die Caritas Hochrhein übergeben, erklärt Janine Schneider.

Der ambulante soziale Dienst verfügt über einen Hilfsfonds, aus dem Geld an bedürftige Menschen ausbezahlt wird. „Ich kann versichern, dass das Geld direkt dort ankommt, wo es dringend gebraucht wird“, betonte Schneider, die beruflich in der Schweiz als Physiotherapeutin arbeitet.

Die Radsportlerin freut sich, wenn sie an der Strecke angefeuert oder mit einem entsprechenden Sicherheitsabstand auf der Bergfahrt begleitet wird. „Der Sicherheitsabstand ergibt sich wohl zwangsläufig“, schmunzelte ein älterer Lottstetter Radsport-Senior, der Janine Schneider am 1. Mai unterstützen will.