Der 1991 gegründete Orgelkreis Rheinau bietet auch in diesem Jahr drei Orgelkonzerte in der Klosterkirche. Auf den beiden historisch wertvollen, bedeutendsten Denkmalorgeln in der Klosterkirche des Kantons Zürich spielen Daniel Claus (Bern), Johannes Strobl (Muri) sowie Christoph Grohmann (Rheda).

Das Konzert im Juli gestaltete Johannes Strobl. Er studierte am Mozarteum in Salzburg sowie an der Schola Cantorum Basiliensis. Seit 2001 ist er Organist in der Klosterkirche Muri. Er liebt es, historische Werke auf ebenso historisch wertvollen Instrumenten spielen zu dürfen: „Die Klangwirkung der alten Kompositionen ist für den Zuhörer auf diese Weise am ehesten nachzuempfinden.“ Im Wechsel zwischen Haupt- und Chororgel brachte er Werke von Georg Muffat (1653-1704), Piotr Drusinski (gestorben 1611), Paul Siefert (1586-1666), Georg Friedrich Kauffmann (1679-1735), William Byrd (1540-1623), Johann Ludwig Krebs (1730-1780) sowie der Bachfamilie, Johann Michael (1648-1694), Johann Bernhard (1676-1749) und Johann Sebastian (1685-1750), zu Gehör. Eingebettet zwischen einer Fantasie und einer Fuge von Johann Sebastian Bach erklangen acht Variationen von Anton Heiller (1923-1979), der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Ihm zu Ehren baut Strobl in seine diesjährigen Konzerte gern seine Kompositionen ein. Etwas gewöhnungsbedürftig wirkten die 1972 entstandenen Variationen „Nun komm, der Heiden Heiland“ neben den historischen Werken. Nach der zweiten Variation überwog aber das Hör-Interesse an der Gestaltung dieser Komposition. Besonders beeindruckten die beiden Toccaten von Muffat, die einleitend sowie abschließend erklangen. Mit Spielfreude und Liebe zur Alten Musik sowie technischer Brillanz vermochte Strobl die einzigartige Klangwelt der Hauptorgel darzustellen.

Das nächste Konzert in der Klosterkirche Rheinau steht am Freitag, 6. Oktober, 20 Uhr, mit Christoph Grohmann auf dem Programm.