Frau Dinkel, Sie sind aktuell in Fort Worth, einer großen Stadt mitten in Texas. Wie sind Sie dazu gekommen?

Ich habe schon lange davon geträumt, ein Auslandsjahr zu machen. Meine Eltern sind schon immer gerne gereist und auch mein Bruder hat schon ein Jahr im Ausland verbracht. Das wollte ich auch machen. Bei der Recherche bin ich gemeinsam mit meiner Mutter auf das Parlamentarische Patenschaftsprogramm (PPP) gestoßen. Da ich mich grundsätzlich für Politik interessiere, hat das für mich nach einer sehr guten Möglichkeit geklungen, meinem Traum ein Stück näher zu kommen. Ich habe mich beworben und schlussendlich das Stipendium bekommen.

Julia Dinkel mit ihrer spanischen Gastschwester Ana an dem Homecoming-Ball ihrer Schule. | Bild: Julia Dinkel

Was genau ist das Parlamentarische Patenschaftsprogramm?

Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm ist ein Angebot des Bundestags und des US-Kongresses, das Schülern über ein Stipendium die Möglichkeit gibt, ein Jahr in den USA zu verbringen. In diesem Jahr kann man dann neue Kontakte knüpfen, eine andere Kultur, aber auch die amerikanischen Gesellschaftsstrukturen und die Politik besser kennenlernen.

Was war Ihr erster Eindruck von Texas?

„Wow, ist das heiß hier. Wie soll ich das aushalten?“ Das habe ich zuallererst gedacht, als ich gelandet bin. Der Gedanke, sich an 48 Grad gewöhnen zu sollen, war am Anfang sehr schwierig. Durch die Klimaanlagen in den USA lässt es sich innerhalb der Räumlichkeiten aber zum Glück gut aushalten. Aber auch sonst ist es total anders als zuhause in Deutschland, weil alles viel zentraler und wortwörtlich „um die Ecke“ ist. Mit dem Auto ist man in 54 Minuten in Dallas. Neulich konnte ich mit Freunden auf ein Konzert gehen und wir waren in 15 Minuten da. Das würde bei uns nicht funktionieren.

Konnten Sie sich gut einleben?

Ja, glücklicherweise konnte ich mich sehr gut einleben. Ich lebe in einem sogenannten Single Parent Haushalt, meine Gastmutter ist praktisch alleinerziehend. Ich habe auch noch eine spanische Gastschwester. Gemeinsam mit zwei Hunden und drei Katzen leben wir hier also als Frauen-Trio. Wir verstehen uns total gut, das ist wirklich schön und macht es viel leichter in eine Routine zu kommen.

Wie sieht Ihre Routine beziehungsweise Ihr Alltag in Texas aus?

Unter der Woche habe ich morgens von 7 bis 8 Uhr Tennistraining. Am Donnerstag finden immer die Wettkämpfe statt. Da habe ich dann auch erst später Unterricht. Ansonsten besuche ich eine High-School hier in Fort Worth, der Unterricht geht bis 16.45 Uhr. Wenn ich zuhause bin, mache ich dann noch meine Hausaufgaben, denn als Nicht-Muttersprachlerin ist es in Fächern wie Geschichte manchmal schwieriger, mit dem Schultempo mitzukommen. Zuhause kann ich mich dann auch besser konzentrieren. Ansonsten koche ich einmal in der Woche und abends spielen wir oft etwas als Familie. An den Wochenenden ist dann Zeit für besondere Ausflüge.

Gab es bisher etwas, was Sie womöglich überrascht hat?

Zuallererst war ich wirklich sehr überrascht, das Stipendium bekommen zu haben. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet und mich unglaublich gefreut. Was mich hier konkret überrascht hat, ist, wie unglaublich tolerant und inklusiv die Schulen sind. In menschlicher Hinsicht sind uns die amerikanischen High-Schools weit überlegen, da hier nicht nur stupide Unterricht gemacht wird. Menschen mit Behinderung können regulär die High School besuchen und es sind auch viel mehr Menschen aus der queeren Community vertreten. Hier wird jeder akzeptiert, wie er ist, das ist ganz normal. Das finde ich unglaublich schön, ebenso dass hier jeder individuell gefördert und gesehen wird. Das bekommt hier aber auch einen anderen Stellenwert, da man sehr viel Zeit in der Schule verbringt. Die Schule ist wie ein zweites Zuhause, weil Schule nicht nur Unterricht bedeutet. Dadurch wächst auch ein Gemeinschaftsgefühl. Was mich außerdem positiv überrascht hat ist, wie viele Menschen auch in einem so republikanischem Staat wie Texas doch einen politischen Mittelweg suchen. Und dass man nicht nur das politische Extrem vorfindet. Wenn man hier mit Personen ins Gespräch kommt, stellt man das ziemlich schnell fest.

Was konnten Sie bisher alles unternehmen und erleben?

Ich habe in den ersten zwei Monaten tatsächlich schon sehr viel erleben können. Football spielt hier eine sehr wichtige Rolle, ich war also schon bei mehreren Spielen dabei. Das war sehr eindrücklich. Ansonsten haben wir schon einige Tagesausflüge in andere Städte gemacht, wie zum Beispiel Dallas oder Wichita Falls. Manchmal sind wir mehrere Stunden mit dem Auto gefahren, aber es ist überall total anders und man erlebt die verschiedensten Dinge. Ansonsten habe ich auch schon Freiwilligenarbeit geleistet, zum Beispiel bei der Verkehrsregelung an der „National Night Out“ hier in Fort Worth und dabei sehr interessante Menschen kennengelernt.

Worauf können Sie sich bei Ihrem Auslandsaufenthalt noch freuen?

Ich freue mich grundsätzlich auf Alles, was ich hier noch erleben darf. Ich denke, dass der Abschlussball eine tolle Erfahrung wird. Besonders freue ich mich aber auf den Ausflug nach Washington, der vom Department of State organisiert wird. Ich träume schon lange davon, mal das Weiße Haus zu sehen. Im Sommer beginnen außerdem die Präsidentschaftsvorwahlen 2024, ein sehr spannendes Thema. Der Stellenwert der Politik hier ist ein ganz anderer als bei uns, da es hier die beiden Extreme gibt, die sich gegenüberstehen. Ich bin gespannt, was die Vorwahl mit den Menschen hier macht, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Klischees die es gibt, nicht immer auf alle zutreffen.

Welche Eigenschaften sollte man Ihrer Meinung nach für ein Auslandsjahr besitzen?

Man sollte definitiv interessiert sein und etwas Neues lernen wollen. Manchmal muss man seine Weltanschauung auch ein bisschen anpassen, dazu sollte man wirklich bereit sein. Denn ich habe allein in den ersten zwei Monaten Dinge erfahren, die ich ohne das PPP nie erfahren hätte. Manches sehe ich jetzt anders. Außerdem sollte man gut zuhören können, sich anpassen können und niemals verurteilend sein. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste – offen zu sein, eine andere Gesellschaft kennenzulernen.

Wissen Sie schon, wie es nach Ihrem Auslandsjahr für Sie weitergeht?

Nach meinem Aufenthalt in den USA möchte ich mein Abitur machen. Danach kann ich mir gut vorstellen, weiter zu reisen. Ich würde zum Beispiel gerne nach Lateinamerika reisen und die Kultur dort noch ein bisschen besser kennenlernen. Aber bis dahin ist dann doch noch etwas Zeit.

Zur Person Julia Dinkel (16) aus Lottstetten ist schon lange sozial engagiert und politisch interessiert. In ihrer Heimat besuchte sie die 10. Klasse des Klettgau-Gymnasiums in Tiengen. In Ihrer Freizeit spielt sie gerne Tennis. Nach einer Ablehnung des Stipendiums im Jahr 2022, hat sie in diesem Jahr die Möglichkeit, sich auf allen Ebenen in Fort Worth/Texas weiterzuentwickeln.

Können Sie das PPP weiterempfehlen?

Auf jeden Fall. Jede Erfahrung im Ausland ist meiner Meinung nach sehr viel wert. Und das Parlamentarische Patenschaftsprogramm ist eine tolle Möglichkeit, wenn man zusätzlich noch sozial und politisch engagiert ist. Man hat nichts zu verlieren, ganz im Gegenteil. Man gewinnt viel an Erfahrungen, neuen Kontakten und man wächst über sich selbst hinaus. Deswegen kann ich nur sagen: „Go for it!“