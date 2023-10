Es gibt an der Herbstmesse an breites Angebot an Getränken und Speisen. Der Jahreszeit entsprechend gib es Wildgerichte, Feines vom Grill, Pizza, Kürbissuppe, Schübling, und vieles mehr. Natürlich dürfen an so einem Event auch Kaffee und Kuchen sowie Waffeln nicht fehlen. Auch an die Vegetarier und Veganer wird gedacht.

Die Aussteller freuen sich auf einen regen Austausch und interessante Gespräche mit den Besuchern. Der gemeinsame Auftritt an solch einer Messe kann die Leistungsfähigkeit der Betriebe in der Region sehr gut aufzeigen und fördert den Zusammenhalt untereinander.

Die Besucher kommen zu einem großen Teil aus Lottstetten und den umliegenden Gemeinden, sowohl aus Deutschland und der Schweiz. Es gelingt uns auch Besucher in einem Umkreis von circa 30 Kilometern zu gewinnen. Für die umliegenden Gemeinden fährt am Sonntag ein gratis Shuttlebus von Lottstetten nach Rafz, Jestetten und Altenburg.

Nach sechs Jahren ist es endlich wieder soweit, dass wir die Herbstmesse in Lottstetten durchführen können. Es wird für die Besucher viel Interessantes und Informatives geboten. Die Betriebe zeigen ihr vielfältiges Angebot an Waren und Dienstleistungen und auch das gesellige kommt an der Herbstmesse in Lottstetten nicht zu kurz. Auch in Sachen Kunst ist im Rathaus und im Künstlerhaus ANRA der Gebrüder Hilpert einiges geboten.

Lottstetten (rig) Die Lottstetter Herbstmesse fand im Jahre 1998 erstmals statt und hat sich inzwischen als fester Bestandteil des gewerblichen und gesellschaftlichen Lebens etabliert. Alle drei Jahre lockt die Herbstmesse Menschen aus nah und fern an, die sich bei Volksfeststimmung über die aktuellen Entwicklungen beim örtlichen Gewerbe informieren können.

In diesem Jahr sind es mehr als 40 Aussteller, die sich entlang der Hauptstraße präsentieren werden. Die Ausstellungsmeile erstreckt sich von Obst Buchter am südlichen bis zu Fenstertechnik Weigand am nördlichen Ortseingang. Dazwischen findet sich ein bunter Strauß an unterschiedlichen Angeboten von A, wie Mosterei/Brennerei Abend bis zu Haustechnik Zwerenz. Handwerk, Schulen, Versicherungen, Gastronomie und Landwirtschaft präsentieren sich in aller Vielseitigkeit.

Die landwirtschaftlichen Wurzeln der Gemeinde Lottstetten sind es auch, die eine Messe im Herbst folgerichtig erscheinen lassen. Obst- und Weinbaubetriebe prägen die südöstlichste Ecke des Landkreises noch heute, und im Herbst werden die unterschiedlichsten Früchte geerntet. Herbstbunt werden auf der Messe Äpfel, Birnen, Kürbisse und Trauben präsentiert.

Die Lottstetter Herbstmesse beginnt am Samstag, 7. Oktober, um 13 Uhr mit einem Empfang für die Aussteller im Bürgersaal, die Messe öffnet eine Stunde später (bis 18 Uhr). Am Sonntag, 8. Oktober, liegen die Messezeiten zwischen 11 und 17 Uhr. Am Sonntag gibt es einen kostenlosen Shuttlebus zwischen Rafz – Lottstetten – Jestetten – Altenburg, der die interessierten Besucher stressfrei zur Messe bringt. Als ganz besonderer Service wird der Rhyfall-Express zum messeeigenen Bähnle, in dem man das Messeareal fahrend erleben kann.

Wer Action mag, ist am Samstag um 15 Uhr bei der Feuerwehr richtig. Die Freiwillige Feuerwehr wird dabei anlässlich einer Schauübung aktiv. Selbstverständlich ist auf der Lottstetter Herbstmesse auch für die Bedürfnisse von Kindern gesorgt. Es gibt einen Kinderparcours sowie einen Spielbagger, auf dem der Nachwuchs seinen Vorbildern nacheifern kann.

Auch am Sonntag ist Einkaufen möglich, so dass neben umfangreicher Beratung auch gleich deren Umsetzung möglich ist. Dass es ein großes Angebot von Speisen und Getränken gibt, versteht sich von selbst. Und auch die musikalische Unterhaltung wird an beiden Tagen nicht zu kurz kommen.

Schließlich gibt es auch die Gelegenheit regionale Künstler und ihre Werke zu betrachten und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.