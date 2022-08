von Ralf Göhrig

Mit einer Gegenstimme beschloss der Gemeinderat, ab dem kommenden Jahr eine Ferienbetreuung für Grundschüler anzubieten. Die erste Pfingstferienwoche und die ersten zweieinhalb Wochen der Sommerferien sollen demnach abgedeckt werden. Vorausgegangen war eine längere Diskussion, die sich weniger um das ob, sondern um die Finanzierung des Ganzen drehte. So war Martin Russ (CDU) der Meinung, dass es zu viele Ferien gebe. „Wenn die Kinder 14 Wochen Ferien haben, die Eltern aber nur fünf Wochen, kann doch was nicht stimmen“, sagte der Bürgermeisterstellvertreter. Tatsächlich waren die Ferien in früheren Zeiten weniger als Erholung für die Kinder gedacht, sondern zur Mithilfe in der Landwirtschaft – und zwar im Frühjahr bei der Saat, im Sommer und Herbst bei der Ernte.

Stefan Rahm (Freie Wähler) kritisierte dann auch die mangelnde Unterstützung der Lehrer bei der Ferienbetreuung. Während in der Schweiz die Lehrer bei der Betreuung anlässlich der obligatorischen Lageraufenthalte in den Ferien zur Mithilfe verpflichtet sind, sei von deutschen Lehrern in den Ferien nichts zu sehen. Auch Bürgermeister Andreas Morasch befürchtet, dass die ab dem Jahre 2026 gesetzlich vorgeschriebene Ferienbetreuung an den Kommunen hängen bleibt. Andreas Henes (Freie Wähler) lehnte die Ferienbetreuung durch die Gemeinde grundsätzlich ab. „Das kommt für mich nicht in Frage und ich sehe auch nicht die Gemeinde dafür verantwortlich, Schüler in den Ferien zu betreuen.“

Während Martin Russ sich mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen offenbar abgefunden hat, sieht er ganz andere Probleme. „Wir finden doch gar kein Personal, um die Kinder zu betreuen“, gab er zu bedenken. „Schon jetzt ist es kaum möglich, alle offene Stellen zu besetzen“, stellte er fest. Dies sei anscheinend beim Gesetzgeber noch nicht angekommen, der immer mehr Aufgaben auf die Kommunen schiebt. Der Gemeinderat stimmte dennoch mit neun zu einer Stimme dem Vorhaben vor, den Kindern zukünftig ein Angebot zu schaffen. Begonnen werden soll in den Pfingstferien 2023 für zunächst 20 Kinder.