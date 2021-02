von Ralf Göhrig

Durch die Ausstattung der Lottstetter Grundschule mit iPads beginnt dort eine neue Ära. Die Schule verfügt seit einiger Zeit über ein flächendeckendes WLAN-Netz; dies ist die Grundvoraussetzung, um die Digitalisierung an Schulen voranzutreiben. Sämtliche Klassenzimmer sind mit großen LCD-Bildschirmen hinter den Tafeln ausgestattet, so dass fließend vom klassischen zum Unterricht mit modernen Medien übergegangen werden kann.

Am Aschermittwoch übergaben Bürgermeister Andreas Morasch und Rechnungsamtsleiterin Siri Griesser die 44 iPads aus dem Digitalpakt, ausgestattet mit Apple Pencil, Tastatur, Hülle und Ladekoffern an die Rektorin, Gisela Keller. Zusätzlich wurden 19 iPads aus dem Sofortausstattungs-Programm für Schulen angeschafft. Diese sollen von Schülern genutzt werden, die zu Hause auf kein mobiles Endgerät zugreifen können.

Zeitgemäße Ausstattung

„Eine gute und zeitgemäße Ausstattung von Kindergarten und Schule sind für den Gemeinderat und die Verwaltung eine Herzensangelegenheit“, sagte Bürgermeister Morasch anlässlich der Übergabe. Damit die Lehrer im Unterricht nicht außen vor bleiben, wird die Gemeinde MacBooks im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung „Leihgeräte für Lehrkräfte“ anschaffen.

Doch damit noch nicht genug. Die Gemeinde Lottstetten wird im Mai dieses Jahres die digitale Ratsarbeit einführen, die im Augenblick noch im Testbetrieb läuft. Hierzu werden den Gemeinderäten die notwendigen Tablets zur Verfügung gestellt und im Gemeinderat vollständig auf Papier verzichtet werden. Interessierte Bürger bekommen die öffentlichen Unterlagen über ein Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt.

Und schließlich plant die Gemeinde die digitale Archivierung über ein Dokumentenmanagementsystem. „Das papierlose Büro ist in Lottstetten keine Utopie mehr“, freut sich der Bürgermeister. Durch die moderne Datenverarbeitung und sicheren VPN Zugang von überall aus, ist auch die Möglichkeit des Homeoffice gewährleistet, was nicht nur in Coronazeiten für Mütter und Väter große Vorteile bietet.

Auch die beiden Lottstetter Kindergärten haben, wie die Schule, seit Schuljahresbeginn eine Info-App für die Eltern eingerichtet. Hiermit kann mit den Eltern digital kommuniziert und Informationen papierlos übertragen werden.