von Ralf Göhrig

Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten eine neue Satzung für die Jagdgenossenschaft Lottstetten. Diese wurde aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen notwendig, beschränkt sich jedoch hauptsächlich auf redaktionelle Änderungen. In diesem Zusammenhang wird in nächster Zeit eine Versammlung der Jagdgenossenschaft einberufen werden.

Hintergrund ist das Ablaufen der aktuellen Pachtverträge und eine Neuverpachtung zum 1. April 2022. Die Laufzeit der neuen Verträge soll allerdings von derzeit neun auf sechs Jahre verkürzt werden. „Wir haben in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen mit unseren Pächtern gemacht“, stellte Bürgermeister Andreas Morasch in der Sitzung fest und kündigte an, die Jagdflächen an die gleichen Pächter erneut verpachten zu wollen. Demnach wird es keine Ausschreibung geben.

Die neuen Verträge, die von der kommissarischen Hauptamtsleiterin Petra Bär vorgestellt und in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt ausgearbeitet worden waren, wurden nicht stark verändert. Allerdings wollte die Gemeinde den Jagdpächtern insofern entgegenkommen, dass die Wildschadensverhütung zukünftig gedeckelt werden soll.

Damit will man verhindern, dass ein Jagdpächter im Falle einer Kalamität, wie Sturm oder Käferkatastrophe in finanzielle Nöte gerät. Bislang musste der Schutz vor Wildschäden vom Pächter voll getragen werden. Zukünftig ist eine Deckelung in Höhe der halben Jagdpacht vorgesehen. „Dies reicht aus, um in normalen Jahren, Zäune oder Verbissschutzmaterial zu besorgen“, erklärte Petra Bär und verwies auf die Zahlen aus der Vergangenheit.

Der Jagdpächter muss auch im Privatwald mögliche Wildschutzkosten übernehmen. Allerdings wies Petra Bär darauf hin, dass der Privatwaldeigentümer vor der Kulturbegründung den Revierförster kontaktieren muss, damit die Maßnahme koordiniert und mit den Jagdpächtern abgesprochen werden kann. „Es geht nicht, dass ein Privatwaldbesitzer ohne Absprache einen Zaun baut und dann das Geld vom Jagdpächter will“, stellte der Bürgermeister ergänzend fest.

Jagdpacht und Wildtiere Die Lottstetter Gemeindefläche ist in drei Jagdbögen, also Jagdpachten aufgeteilt. Wichtigste Wildarten in den Wäldern in und um Lottstetten sind Reh- und Schwarzwild. Im nördlichen Teil kommt zudem Sika als Wechselwild vor.

In Sachen Wildschaden, also den Schäden, die das Wild in Feld- und Waldkulturen verursacht, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Im Wald allerdings ist nicht jeder einzelne verbissene Baum als Schaden zu werten, sondern die Gesamtsituation, also der Umstand, ob in einer Forstkultur genügend Bäume überleben, um später einen Bestand zu bilden.

Der Gemeinderat Lottstetten beschloss zudem, dass ein einzelner Jagdpächter maximal zwei Jagderlaubnisscheine ausstellen darf und diese bei der Gemeinde anzeigen muss. Das heißt, es dürfen maximal zwei weitere Jäger in einem Revier jagen.