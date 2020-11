von Ralf Göhrig

Der Gemeinderat Lottstetten hat einstimmig beschlossen, die Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik für den neuen Tiefbrunnen im Hardtwald zu vergeben. Die Kosten dafür liegen bei rund 88.570 Euro. Ingenieur Ralf Mülhaupt vom Büro Tillig informierte über den Fortgang der Arbeiten, die im Frühjahr abgeschlossen werden.

Die Bauarbeiten beim Trinkwasserbrunnen für die Gemeinde Lottstetten laufen bislang reibungslos. | Bild: Ralf Göhrig

Vor einigen Wochen begannen laut Mülhaupt die Arbeiten bei dem notwendig gewordenen Brunnen. Der bisherige Brunnen im Hardtwald war an die Grenzen der Leistungsfähigkeit und die Pumpen an das Ende ihrer Funktionsfähigkeit gelangt, erklärte der Planer. Um die Gemeinde zukunftssicher und verlässlich mit Trinkwasser versorgen zu können, werde rund eine halbe Million Euro in den Brunnenneubau investiert.

Das Wasser fließt in 16 Metern Tiefe unter dem Waldboden. | Bild: Ralf Göhrig

„Die Bohrarbeiten verliefen sehr zufriedenstellend und ohne Komplikationen, und in 16 Metern Tiefe sind wir, wie berechnet, auf Wasser gestoßen“, sagte Mülhaupt. Die Gesamttiefe des Brunnens beträgt 23 Meter, aus der demnach sieben Meter hohen Wassersäule wird zukünftig das Wasser gepumpt. Das Bohrloch weist einen Durchmesser von 1,80 Metern aus.

Lottstetten Spatenstich für neuen Tiefbrunnen Das könnte Sie auch interessieren

Abschließend müssen der Hochbehälter in Nack und das Pumpwerk im Hardtwald an die neuen technischen Voraussetzungen angepasst werden. Ausgeführt werden die Arbeiten von der Firma Stulz. Nicht enthalten in den Gesamtkosten sind die Arbeiten für den Zaun, der nach Abschluss der Bauarbeiten notwendig wird, um die um den Brunnen liegende Wasserschutzzone 1 vor unbefugten Zutritt schützen.