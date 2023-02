Hinter der Fassade idyllischer Ländlichkeit verbergen sich so manche Tragödien, wie Michael Mothes, Jugendsozialarbeiter anlässlich seines Jahresberichts dem Lottstetter Gemeinderat zu offenbaren wusste. Demnach litten sehr viele Jugendliche – neben den massiven Auswirkungen der Corona-Einschränkungen – unter diversen Ängsten und Sorgen. „Teilweise sind Drogen und Aggression ein großes Problem“, gab Mothes zu wissen. Insbesondere E-Zigaretten und E-Shishas seien hier ein richtiger Hype. Nach §10 des Jugendschutzgesetzes in Deutschland verboten, würden sich die Kinder und Jugendlichen diese Substanzen in der Schweiz besorgen, wo die Abgabe viel liberaler gehandhabt werde, als hierzulande. „Ich versuche aufzuklären“, berichtete Mothes, „doch der Gruppendruck und die Gruppendynamik sind hier sehr hoch, sodass ich an die Grenzen stoße.“

Auch Trennungskinder litten unter ihrer Situation. In Gesprächen versucht der Sozialarbeiter Lösungswege für die Betroffenen zu finden. In diesem Zusammenhang erwähnte Mothes die gute Zusammenarbeit mit der Lottstetter Schule, wo es einen großen Beratungsbedarf gebe. „Hier kann ich gut beraten und Einzelfallhilfe leisten“, sagte der Jugendsozialarbeiter.

Sehr gut angenommen wird in Lottstetten die offene Jugendarbeit. Der Jugendraum im Alten Schulhaus ist dienstags zwischen 15 und 20 Uhr geöffnet und wird von 25 Kindern- und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren regelmäßig besucht. Außerdem kommen bis zu 15 unregelmäßige Besucher. Im Jugendraum gibt es die Möglichkeit, Zeitschriften zu lesen, Billard, Darts, Tischfußball, verschiedene Brett- und Gesellschaftsspiele sowie Playstation 3 zu spielen oder die Internetlounge zu besuchen.

Angebote kommen gut an

Grundsätzlich stoßen die Angebote der Jugendsozialarbeit im Jahresverlauf auf gute Resonanz. Als Höhepunkt gilt hierbei das Sommerferienprogramm, das eine breite Auswahl an Angeboten liefert. Sechs Wochen lang können die Schulkinder vom eintägigen Kurs bis hin zur einwöchigen Wandertour wählen. „Dank vieler Ehrenamtlicher und eines großen, privaten Engagements gelingt es uns in jedem Jahr, die langen Wochen der Sommerferien mit sinnvollen Projekten für die Kinder zu überbrücken“, stellte Mothes abschließend fest.

Bürgermeister Andreas Morasch lobte die gute Arbeit, die von seinem Sozialarbeiter geleistet wird und unterstrich die Notwendigkeit dieses Angebotes in der heutigen Zeit.