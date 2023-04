Die Grenze zur Schweiz ist die letzte Außengrenze zu einem Nicht-EU-Land, mit der es Deutschland zu tun hat. Aber auch wenn dies bürokratisch an vielen Stellen durchaus Erschwernisse mit sich bringt, ist es wie überall: Die zwischenmenschlichen Verbindungen und Überschneidungen lassen sich dadurch nicht aufhalten. Das zeigt sich nicht zuletzt im Vereinsleben.

Gerade im Jestetter Zipfel gibt es eine ganze Reihe von Vereinen, die Schweizer in den Reihen ihrer Mitglieder haben. Dazu zählt auch der Sportverein Altenburg. Aber wie wirkt sich das konkret aus? Kommt es zu Differenzen zwischen den Mitgliedern von diesseits und jenseits des Rheins? Gibt es gar kulturelle Unterschiede, die sich etwa beim Training bemerkbar machen?

Der SV-Vorsitzende Patrick Frommherz hat dazu eine klare Meinung: „In dem Moment, in dem man dem Verein beitritt, ist die Barriere bereits gebrochen.“ Denn dann stehen andere Werte im Vordergrund. Es gebe gemeinsame Ziele, bei denen die Staatsangehörigkeit keine Rolle spiele, ist er überzeugt.

Der Verein Der Sportverein Altenburg wurde im September 1931 gegründet. Seitdem dieser eine Spielgemeinschaft mit dem SV Lottstetten gebildet hat, gibt es den Aktiv- und Jugendbereich. Hier können Jugendliche im Alter von vier bis 17 Jahren, auf einem der größten Rasenplätze in der Region, gemeinsam Fußball spielen. Von den Kleinen Bambini bis hin zu den Senioren sind hier alle Altersgruppen vertreten. Die erste Herrenmannschaft spielt in der Kreisliga B, Staffel 4, die zweite Herrenmannschaft in der Kreisliga, C Staffel 6.

Da der Jestetter Ortsteil Altenburg größtenteils von der Schweiz umgeben ist, ist das Einzugsgebiet auf deutscher Seite eher klein. Zwangsläufig ist ein solcher Verein darauf angewiesen, dass sich auch Mitglieder aus der Schweiz finden lassen.

Im Fall des SV Altenburg, stammen diese allem aus den Schweizer Dörfern Rheinau und Neuhausen. Darüber hinaus pflegt der Verein auch eine Spielgemeinschaft mit dem SV Lottstetten.

Großes Gemeinschaftsgefühl in der Mannschaft

Frommherz selbst ist bereits seit seiner Kindheit in diesem Verein aktiv und seit etwa vier Jahren im Vorstand. Fußball sei seine Leidenschaft. Und so gehe es jedem, der in einer Mannschaft aktiv sei: „Es entwickelt sich ein Gemeinschaftsgefühl innerhalb des Teams, deshalb gibt es keine kulturellen Differenzen zwischen den Spielern“, beschreibt es Frommherz.

Die Vereinsmitglieder packen gemeinsam an, stellen sich bei Veranstaltungen auch mal zusammen an den Grill. So wird das auch beim diesjährigen 50. Pfingstturnier wieder der Fall sein. Dieses beginnt am Samstag, 27. Mai, mit dem internationalen Jugendturnier. Am Sonntag spielt die Altherrenmannschaft und Pfingstmontag kann man sich am Grümpelturnier erfreuen.

Neumitglieder seien immer willkommen und dürfen dann in den Trikotfarben Blau-Weiß auf dem Fußballfeld glänzen, so auch die ganz Kleinen, die Bambini, sagt Patrick Frommherz.

Wunsch: In Gaststätte Gemeinschaft pflegen

Und auch bei der Zukunftsplanung denkt der SV Altenburg international: So wünscht sich der Vorsitzende eine Sportgaststätte für die Gemeinschaft, sodass die deutschen und Schweizer Fußballer und ihre Fans auch nach dem Fußballspiel noch gemeinsam vor Ort verweilen können. Denn für die Pflege der grenzüberschreitenden Freundschaft sollte die Geselligkeit nicht außer Acht gelassen werden.